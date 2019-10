Funko Pop!: a febbraio arrivano i personaggi di Mortal Kombat

Annunciati i Funko Pop! di Mortal Kombat: la serie sarà dedicata a Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion e Raiden.

In arrivo da Funko una serie di Funko Pop! dedicati a Mortal Kombat. La linea di vinyl figure ritrarrà quattro tra i personaggi storici e più amati dai fan e li celebrerà nelle loro incarnazioni classiche, provenienti dal videogioco del 1992.

Tra le serie di picchiaduro più longeve e famose di sempre un posto speciale è riservato a Mortal Kombat, sviluppato dalla Midway Games, che grazie alla sua grafica fotorealistica (ottenuta grazie alla digitalizzazione di attori veri) e alla brutalità dei suoi combattimenti, fece immediatamente breccia nell’immaginario collettivo.

La serie Funko Pop! Mortal Kombat sarà dedicata a Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion e Raiden.

Liu Kang



Il monaco shaolin, chiaro omaggio a Bruce Lee, è rappresentato nella sua classica posizione di guardia, pronto a scatenare la potenza dei suoi colpi sulle forze del male dell’Outworld.

Sub-Zero



Il ninja con il potere di controllare il ghiaccio è uno delle presenze fisse di questa saga. Caratterizzato da suo iconico costume nero e blu, la figure di personaggio non poteva che essere riprodotta nell’atto di scagliare uno dei suoi colpi congelanti.

Scorpion



Ninja nonmorto nemesi di Sub-Zero, questo personaggio è conosciuto e amato dai fan della saga per il suo arpione letale. Caratterizzato da suo iconico costume nero e giallo il Pop! di Scorpion è ripreso nell’atto di lanciare uno dei suo kunai.

Raiden



Il dio del tuono Raiden veglierà sulla vostra collezione di Pop! richiamando il potere del fulmine. Di quest’ultimo personaggio saranno realizzate due versioni, una regular e una variant in cui il modello sarà riprodotto a braccia aperte nell’atto di richiamare i fulmini. La versione variant di Raiden sarà in vendita presso i GameStop statunitensi.

La serie Funko Pop! di Mortal Kombat sarà messa in commercio a partire da febbraio 2020, mentre per la versione Variant di Raiden non è stata ancora comunicata una data precisa.