Funko POP, in arrivo l’edizione cromata di Majin Buu!

I collezionisti conoscono bene il valore delle statuine Funko POP, e soprattutto della loro bellezza. In queste ore, il colosso ha annunciato ufficialmente una nuova edizione cromata dedicata a Majin Buu, il villain tanto amato dell’universo di Dragon Ball Z.

Evocato dal malvagio stregone Babidi, Magin Buu ha creato numerosi scompigli ai nostri eroi di Dragon Ball, mettendo in difficoltà appunto Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Son Goten e Trunks. Tuttavia, la sua bontà d’animo ha successivamente contribuito a creare la pace.

La nuova statuina, in edizione esclusiva, di Funko POP è stata creata per consentire a tutti gli appassionati di possedere un pezzo da collezione. Majin Buu, infatti, arriva con una tinteggiatura cromata di colore rosa, che dona al nuovo eroe una rifinitura mai creata prima.

Per il momento, la statuina in questione sarà disponibile al preorder negli Stati Uniti d’America, ma non è escluso che arriverà presto nel Vecchio Continente nei prossimi mesi. Il prezzo consigliato è di soli 15 dollari.

Essendo un’edizione speciale, non è detto che si tratti di un pezzo che, col tempo, acquisterà valore. Infatti, ci sono moltissimi Funko POP che attualmente valgono un piccolo patrimonio.

Insomma, Funko continua la sua strategia di portare agli appassionati una serie infinita di action figure esteticamente accattivanti e soprattutto dal valore spropositato. Naturalmente, seguiranno doverosi aggiornamenti, continuate a seguirci.