Buone notizie per gli appassionati dei prodotti Funko. Funko e Wizards of the Coast hanno infatti unito le forze per dare vita ad una linea di Funko Pop! dedicata a Dungeons & Dragons. La collezione inizia con tre prodotti inseriti nella serie “Pop Games”, due dei quali dedicati a dei mostri/villain del mondo di Dungeons & Dragons ed uno dedicato ad un eroe. Nel dettaglio stiamo parlando delle POP: “573 Mind Flyer“, “574 Minsc & Boo” e “575 Asmodeus“. Le tre POP sono realizzate come di consueto in plastica vinilica e come da tradizione Funko risultano ricche di dettagli in grado di riprodurre in maniera perfetta gli elementi peculiari che caratterizzano ogni personaggio. Ma scopriamo da vicino le Funko POP! Dungeons & Dragons

Funko POP! Dungeons & Dragons





Minsc & Boo

Personaggio noto a tutti gli amanti della saga videoludica di Baldur’s Gate e non solo; apparso anche nei fumetti di Dungeons & Dragons editi in italia da Panini. Minsc è un valoroso ranger originario dalla regione di Rashemen nel Faerûn orientale. Ha la capacità innata di comunicare con gli animali che unita alla sua indole iraconda che lo porta spesso a cedere all’ira nel mezzo della battaglia lo hanno reso uno dei personaggi iconici e più noti sia agli amanti del mondo di D&D sia ai semplici curiosi che sovente lo vedono raffigurato nelle varie grafiche associate al gioco di ruolo. Caratterizzato da un vistoso tatuaggio porpora situato sulla fronte è sempre in compagnia dell’inseparabile “amico” e compagno di venture Boo, un curioso criceto dal quale il guerriero non si separa mai per nessuna ragione. La leggenda vuole che Minsc sia fermamente convinto che Boo sia un criceto gigante spaziale miniaturizzato.. elemento che potrebbe avere anche qualche fondamento “logico” dato che nell’ambientazione di Dungeons & Dragons Spelljammer sono effettivamente presenti i criceti giganti spaziali,

Nella raffigurazione utilizzata da Funko ritroviamo il personaggio in posa da battaglia armato di spada ed abbigliato con corazza e mantello viola. Il tatuaggio che solca il viso di Minsc è ben realizzato ed i dettagli di orecchini, schinieri e bracciali son ben riprodotti e adeguatamente colorati. Sulla testa del personaggio fa la sua comparsa Boo riprodotto con colori marroncino e bianco.

» Clicca qui per acquistare la Funko POP! di Minsc & Boo

Asmodeus

Asmodeus è un altro personaggio dei Forgotten Realms attualmente sotto l’attenzione dei giocatori di ruolo dato l’arrivo in commercio di un modulo di Dungeons & Dragons dedicato all’Avernus, ovvero uno dei regni dove solitamente “bazzica” questa potente creatura. Parliamo del Signore Infernale di Baator, il cui palazzo principale si trova su Nessus, nono e ultimo strato del piano dimensionale degli inferi. Attualmente riveste la carica di Signore degli arcidiavoli e nelle varie narrazioni legate ai Forgotten Realms è sopravvissuto a innumerevoli tentativi di tradimento da parte dei suoi sottoposti. Dopo un lungo lavoro di raccolta di adepti, adoratori e cultisti sparsi nei piani del multiverso è riuscito a raggiungere lo status di divinità. Oltre che sull’Avernus è possibile incontrare Asmodeus anche a Phlegethos, Stygia e Nessus.

La POP a lui dedicata lo vede rappresentato con la tipica veste rossa da guerra mentre impugna il suo bastone sormontato da un rubino. Purtroppo il bastone non riporta il simbolo sacro ad Asmodeus, elemento questo che avrebbe sicuramente reso ancora più affascinante ed in linea con la lore di Dungeons & Dragons il prodotto. Sulla testa del personaggio spiccano le sue iconiche corna e la peculiare capigliatura che lo contraddistingue

» Clicca qui per acquistare la Funko POP! di Asmodeus

Mind Flayer

I Mind Flyer, o Illithid, detti “gli scorticatori di menti” sono sicuramente una delle razze malvagie più iconiche e particolari di Dungeons & Dragons. Appartenenti ad una complessa ed antichissima razza che pianifica di soggiogare ogni creatura senziente esistente nel multiverso sono da sempre uno dei nemici più pericolosi e temuti da ogni gruppo di avventurieri che abbia mai solcato i meandri di un dungeon o del sottosuolo di qualsivoglia mondo dei Forgotten Realms. I Mind Flyer sono mostri umanoidi caratterizzati da una testa simile a quella di una piovra con quattro arti ed occhi bianchi e lattiginosi oltre ad avere una pallida pelle color malva ricoperta da una bava brillante. Tutti i Mind Flayer adulti sono in grado di utilizzare – a vari livelli – le arti psioniche elemento questo che li rende , se ve ne fosse la necessità, ancora più pericolosi e terrificanti.

la POP dedicata rappresenta al meglio le fattezze di un Mind Flyer. Il personaggio viene presentato vestito con il tipico abbigliamento al quale l’iconografia di decenni di manuali di Dungeons & Dragons ci hanno abituati con tanto di mantello e borchie con la foggia di teschio. La trama della testa ed i tentacoli posizionati all’altezza della bocca rendono perfettamente l’idea del volto di un Mind Flayer. Questa POP è a nostro parere la migliore di quelle attualmente prodotte a tema Dungeons & Dragons.

» Clicca qui per acquistare la Funko POP! ddel Mind Flyer