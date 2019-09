Futuroscope: arriva Obiectif Mars, una montagna russa da 22 milioni di euro

Il parco Futuroscope inaugurerà Obiectif Mars, un nuovo roller coaster di tipo spinning con sezione drop track e dark ride a tema viaggio su Marte.

Futuroscope è un parco divertimenti di tipo tematico situato a Poitiers, non lontano dalla Valle della Loira. Nel 2020 (si parla del mese di Marzo, ma non vi è ad oggi ufficialità) verrà inaugurata una nuova grande attrazione, che ha richiesto un investimento economico pari a 22 milioni di euro. La cifra più alta mai spesa dal parco francese, possibile solo grazie ad un riscontro da parte del pubblico estremamente positivo, tanto che negli anni le presenze sono aumentate costantemente fino ad 1,8 milioni di persone lo scorso 2018.

Entrando nel dettaglio, si parla di una montagna russa, la prima all’interno di questo parco, che ha sempre puntato sugli spettacoli, cinema avanzati e simulatori di altissima qualità. Il nome definitivo scelto è Obiectif Mars (Obiettivo Marte in italiano) e sarà un modello innovativo: un prototipo progettato dalla ditta Intamin dalle caratteristiche tecniche molto particolari. La velocità di punta non sarà elevata, solo 55 km/h raggiunti mediante lancio con ruote a frizione, quindi adatto a tutta la famiglia. Si punterà molto sul fattore divertimento, grazie a dei vagoni di tipo rotante ed una sezione del tipo caduta libera. Un prodotto distintivo di questa ditta, che trova spazio in un sempre maggior numero di roller coaster. In Italia è possibile trovarla nel parco Cinecittà World sull’attrazione Inferno.

Altra caratteristica distintiva importante è che il percorso si svilupperà sia all’esterno che al chiuso, dov’è prevista un’importante sezione di tipo dark ride, ricca di effetti speciali per simulare il lancio nello spazio, una tempesta solare e l’incontro con asteroidi.

Per quanto riguarda la queue line, vi sarà anche una parte didattica con informazioni sullo spazio e su Marte.

Per gli interessati a visitare il parco segnaliamo che benché ila struttura disti più di 300 km da Parigi, è disponibile il treno diretto ad alta velocità da Parigi-Montparnasse che porta direttamente al parco in sole due ore, fermando nella stazione dedicata Gare du Futuroscope.