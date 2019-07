Game of Thrones: Carice Van Houten parla del prequel

L'attrice Carice Van Houten, Melisandre nella serie HBO Game of Thrones, spende due parole sul prequel della saga nata dalla penna di George R. R. Martin.

Game of Thrones si è ormai concluso da mesi ma, mentre alcune star come Kit Harington hanno confermato che non riprenderanno i loro ruoli, c’è sempre la possibilità che uno di loro possa tornare nei successivi lavori dedicati alla saga di George R. R. Martin. Il fatto che il prequel Bloodmoon sia ambientato diverse centinaia di anni prima rispetto alla serie madre, potrebbe vanificare un ipotetico ritorno di qualche personaggio. Ma di recente all’attrice Carice van Houten (la Strega Rossa, Melisandre) è stato chiesto se il suo personaggio ritornerà in Bloodmoon. L’attrice ha affermato di non avere informazioni a riguardo, ma è incuriosita dalla nuova serie in lavorazione.

Melisandre incontra Arya e le dice la famosa profezia

“Chi lo sa.” Ha detto l’attrice “Potremmo vedere una Melisandre molto giovane, sarebbe divertente, ma di certo non sarò io a interpretarla. Non sono stata contattata per il ruolo, ma sarei felice se nel prequel ci fossero più dettagli riguardo il passato di Melisandre.”

Chi ha visto la serie sa, nonostante il giovane aspetto di Melisandre, il personaggio in Game of Thrones riusciva a mantenersi giovane solo grazie alla magia, quindi non sarebbe strano rivederla in Bloodmoon. Del suo passato non si conosce molto: lei fu venduta al Tempio Rosso in tenera età. Da qui c’è un buco enorme nel suo passato. La sua storyline riprende dalla Guerra dei Cinque Re, dove si alleò con Stannis Baratheon.

Attualmente non ci sono notizie certe su Bloodmoon, se non diverse informazioni riguardo i luoghi in cui verrà girato e alcuni interpreti. Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi di questo prequel/spin-off, che sarà ambientato circa 1000 anni prima dei Targaryen e di Approdo del Re, quando il mondo era popolato solo dai Figli della Foresta, dai Primi Uomini e dall’antica casata degli Stark.