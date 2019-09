Game of Thrones, i draghi saranno importanti nel nuovo spinoff!

Secondo George R.R. Martin, il creatore di Game of Thrones, i draghi avranno un ruolo centrale nella trama della nuova serie televisiva spinoff.

A quanto pare, l’universo di Game of Thrones – per i puristi delle traduzioni, Il Trono di Spade – non è stato esplorato del tutto. Dopo la recente notizia che è in fase di sviluppo una nuova serie televisiva incentrata sui Targaryen, George R.R. Martin ha confermato che conterrà in qualche modo i draghi.

“Posso dire che ci saranno draghi“, scrive il noto creatore di Game of Thrones nel suo blog, chiamato Not a Blog. “Lo hanno detto tutti gli altri, quindi perché non io?”

Tuttavia, bisogna precisare che il progetto non è stato del tutto approvato, e quindi ufficializzato. Si tratta, al momento, di un’idea concreta, e secondo Martin è tutto prematuro. “Quello che voglio sottolineare è che dire ‘ci stiamo avvicinando ad un episodio pilota’ non vuol dire ‘è stato confermato un episodio pilota’. Questo è entusiasmante, eccitante, ma non comprate ancora il divano. Quando HBO approverà e chiederà l’episodio pilota, allora mi sentirete urlarlo dai tetti. Se mai dovesse approvare una stagione intera, allora urlerò ancora più forte. Ma vedremo. Al momento i segnali sono positivi, ma nulla è confermato“.

Infine, vi ricordiamo che il celebre autore di Game of Thrones si sta attualmente dedicando a concludere la saga Cronache del ghiaccio e del fuoco, il prossimo a debuttare sarà The Winds of Winter, nonché sesto e penultimo volume della collana. Seguiranno dovuti aggiornamenti.