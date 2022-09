Nonostante l’estate sia ormai diretta verso le battute finali, il divertimento al Parco divertimenti di Gardaland non cenna a finire mostrando tutto il suo splendore nella serata estiva conclusiva per dire “addio” alla stagione più calda del 2022. Per la prima volta, infatti, arriverà la festa di fine estate al parco per salutare un periodo molto particolare caratterizzato da alte temperature e da numerosi visitatori alla ricerca di rinfrescanti attrazioni e di appuntamenti all’insegna del divertimento, delle tradizioni e della pura magia che solo Gardaland sa regalare.

Gardaland Light Night: il programma dell’evento più magico dell’estate

Sabato 10 settembre 2022, quindi, arriverà il Gardaland Light Night che renderà il Parco divertimenti una location ancora più emozionante e magica fino, in via del tutto esclusiva, all’una di notte. I protagonisti della serata saranno non solo la buona musica e il divertimento sfrenato, ma anche intriganti giochi di luce studiati appositamente per l’evento e che, per l’appunto, danno il nome alla serata. Il tutto è stato studiato minuziosamente per salutare al meglio l’estate 2022.

Nella grande piazza Jumanji, proprio davanti alla nuova attrazione Jumanji The Adventure, è stato allestito il main stage dell’evento che avrà, tra le altre cose, oltre 50 metri quadri di ledwall outdoor. Il palco è stato arricchito con una passerella lunga ben 12 metri che accompagnerà numerosi artisti sul palco. Tra questi spiccano Merk&Kremont, Teo Mandrelli, Marco Carpentieri, Tommy Vee e Mauro Ferrucci, tutti accompagnati dalla voce di Aryfashion che è già pronta a far scatenare gli ospiti di tutte le età a ritmo delle migliori hit estive e non solo. Special Guest della serata Robot Light per rendere l’evento ancora più luminoso e indimenticabile!

I biglietti per il Gardaland Light Night sono in vendita sul sito ufficiale dell’evento. Non fatevi scappare la possibilità di chiudere in bellezza l’estate 2022 con un tripudio di musica, luci, effetti speciali e fuochi d’artificio.