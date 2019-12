Gardaland Magic Winter: allestito l’albero di Natale fatto di Lego!

In attesa di Legoland Water Park, alcuni bambini hanno allestito un albero di natale interamente realizzato con mattoncini Lego. La nuova edizione di Gardaland Magic Winter è stata quindi inaugurata, ed è pronta a regalare tantissime gioie a tutti i bambini.

“Dopo una stagione decisamente positiva, si è aperto oggi l’ultimo evento dell’anno, un momento divenuto ormai tradizionale giunto alla sua 18ma edizione“, racconta Luca Marigo, Sales and Marketing Director Gardaland. “Per deliziare i nostri ospiti, in attesa dell’apertura di LEGOLAND Water Park Gardaland, grande novità del 2020, presso il foyer di Gardaland Theatre è stato allestito un grande albero di Natale interamente realizzato con mattoncini LEGO, alto ben 4 metri“.

I bambini chiamati per questo grandioso lavoro hanno inoltre posizionato le loro costruzioni Lego direttamente sull’albero, aiutati anche dall’incredibile mascotte Prezzemolo. Come se non bastasse, Gardaland Magic Winter regalerà altre sorprese agli ospiti, infatti all’interno di una delle stanze del Villaggio di Babbo Natale sono presenti tanti allestimenti a tema natalizio, ciascuno realizzato con i mattoncini Lego.

Gardaland Magic Winter, stando al comunicato ufficiale, permetterà a tutti i visitatori di vivere pienamente l’atmosfera natalizia su una carrozza trainata da un vero cavallo. Ci saranno anche vari spettacoli teatrali, e tra questi andrà in scena il The Christmas Show, pieno di coreografie e tante incredibili sorprese.

Vi ricordiamo che l’intero complesso proseguirà le attività il 14 e 15 dicembre, dal 21 al 24 dicembre e poi dal 26 al 6 gennaio 2020. Per info sul costo del biglietto dovete dirigervi alla pagina ufficiale di Gardaland. al seguente indirizzo.