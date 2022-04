Dopo i primi dettagli svelati il mese scorso, The Pokémon Company ha diffuso nella giornata di oggi le prime carte facenti parte dell’espansione di Pokémon GO del gioco di carte collezionabili dedicato ai mostriciattoli tascabili, in uscita in tutto il mondo il 1° Luglio 2022.

Alcune delle illustrazioni delle carte stesse saranno fotorealistiche e con scenari unici, che prenderanno spunto proprio dall’acclamato gioco per cellulari, che ha debuttato nel Luglio del 2016. Potremo, infatti, vedere i Pokèmon come se fossero nel mondo reale, magari fianco a fianco al proprio allenatore, o mentre dormono per strada (come il Pikachu e lo Snorlax nelle foto), o ancora altri che difendono una palestra o mentre schivano una Ball lanciata da un allenatore (come il Blissey e l’Aipom presenti nelle foto qua sotto).

Ma non solo creature, ma anche oggetti e personaggi provenienti proprio da Pokémon GO, che appariranno sotto forma di carte Allenatore: ecco quindi il Pokéstop o i Moduli Esca, o ancora i capitani delle varie fazioni Spark, Blanche e Candela.

Possiamo dare uno sguardo più ravvicinato anche alla vasta gamma di prodotti che verranno lanciati a partire dal primo Luglio, alcuni dei quali avranno anche carte promozionali esclusive, tra cui potenti nuovi Pokémon-V e Pokémon-V ASTRO. Ecco, quindi, tutti i prodotti facenti parte della nuova espansione dedicata a Pokémon GO:

Set Allenatore Fuoriclasse Pokémon GO del GCC Pokémon (include una carta promozionale olografica di Mewtwo-V );

); Collezione premium Pokémon GO – Eevee Lucente del GCC Pokémon (include una carta promozionale olografica di Eevee Lucente );

); Collezioni speciali Pokémon GO del GCC Pokémon (ogni collezione include una di tre carte promozionali olografiche con illustrazione a figura intera di Spark, Blanche o Candela );

); Collezione Pokémon GO – Exeggutor di Alola-V del GCC Pokémon (include una carta promozionale olografica di Exeggutor di Alola-V );

); Scatola da collezione Pokémon GO del GCC Pokémon (include una carta promozionale olografica di Pikachu con l’attacco Consegna Dono );

); Scatola da collezione Pokémon GO – Poké Ball del GCC Pokémon;

Miniscatole da collezione Pokémon GO del GCC Pokémon con protagonisti Magikarp, Eevee, Blissey, Pikachu e Snorlax ;

; Mazzi Lotte V Pokémon GO del GCC Pokémon (include una carta promozionale olografica: Mewtwo-V o Melmetal-V );

); Mazzo Lotte V Pokémon GO del GCC Pokémon Mewtwo contro Melmetal (include due carte promozionali olografiche: una di Mewtwo-V e una di Melmetal-V).