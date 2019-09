Gemini Man: una featurette esclusiva per scoprire il nuovo film con Will Smith

In uscita al cinema Gemini Man, nuovo action movie in cui Will Smith dovrà combattere contro se stesso. Vi proponiamo un trailer ed un estratto in assoluta anteprima.

In arrivo nei cinema Gemini Man, adrenalinico film d’azione che vedrà protagonista Will Smith nei panni di Henry Brogan, un letale sicario del governo che dovrà guardarsi le spalle… da se stesso.

La lavorazione di Gemini Man ha richiesto una quantità incredibile di tempo per poter essere portata a termine; il film ha iniziato il suo cammino nel 1997 e sta per arrivare nelle sale solo in questi mesi. In questi vent’anni di “traversie”, la produzione della pellicola ha visto alternarsi varie personalità dello showbiz sino a quando nel 2016 le sorti del film non sono state prese in mano da Jerry Bruckheimer, vera e propria leggenda del genere action, che ha affidato la regia della pellicola alle sapienti mani del maestro Ang Lee.

Gemini Man

Quando Henry Brogan cerca di lasciarsi alla spalle la sua carriera di killer governativo, i suoi vecchi datori di lavoro cercheranno di eliminarlo utilizzando Junior, un clone creato dal dna di Brogan, in grado di conoscere e prevedere tutte le sue mosse. Harry cercherà così di salvare sia se stesso che il ragazzo, lottando contro il sistema corrotto che lo vuole morto.

Il trailer ed un 3D innovativo

Gemini Man si propone di offrire ,nelle attese di regista e produzione, una esperienza visiva 3D nuova ed innovativa grazie all’utilizzo di telecamere e processi produttivi particolari che hanno permesso di girare il tutto a 120 fotogrammi al secondo con una qualità 4K 3D.

“Suona complicato, sicuramente“, afferma il supervisore di VFX Bill Westenhofer. “Ma ciò che significa è semplice: il pubblico è lanciato proprio nel mezzo dell’azione, lì sulla scena con gli attori stessi“.

Nuove tecnologie per attori digitali

Il personaggio di Junior sarà una creazione interamente digitale ricavata dalla motion performance di Smith, ma non si tratterà di un un semplice ringiovanimento digitale. Il personaggio è stato realizzato grazie a sofisticate tecniche visive, frutto della lavoro combinato dei vari comparti tecnici (trucco e effetti visivi), che partendo dal modello reale sono stati in grado di crearne una versione ringiovanita di Smith, in grado di permettere l’interazione senza soluzione di continuità, del modello digitale con gli attori in carne ossa.

Come si può vedere dal trailer, il film punta a coinvolgere lo spettatore senza lasciarli pause, in un concentrato di azione che miscela intrigo, suspense, scene di inseguimento spettacolari e roboanti coreografie di combattimento, in cui – come vedrete – anche le moto possono essere utilizzate come arma!

‘Bike-Fu’

“Questa è un’altra dimensione, qualcosa che non abbiamo mai sperimentato prima”, afferma Ang Lee riguardo la coinvolgente esperienza che la pellicola prova a fornire al pubblico . Nell’ottica di una azione “senza precedenti” regista e staff hanno anche coniato un nuovo termine , il “Bike-Fù, per descrivere una delle scene più peculiari del film che è caratterizza un inseguimento in motocicletta a Cartagena in cui sarà possibile assistere ad un duello in cui Will Smith usa le moto come vere e proprie armi.

Contenuto in anteprima

In anteprima ed esclusiva vi mostriamo una featurette della pellicola commentata da attori e regista nella quale è possibile vedere parte di queste nuove tecnologie in azione ed avere un assaggio di quanto verrà poi proiettato al cinema.

Prodotto da Skydance di David Ellison (Mission: Impossible, The Terminator Dark Fate) e vedrà nel ruolo di produttore Jerry Bruckheimer Film (Top Gun, Pirati dei Caraibi). Nel cast troveremo Will Smith (Henry Brogen / Junior), Clive Owen (Clay Verris) e Mary Elizabeth Winstead (Danny).

Gemini Man, distribuito da 20th Century Fox, sarà nelle sale italiane a partire dal 10 ottobre 2019.