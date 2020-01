Genos “One Punch Man” (Pop Up Parade) di Good Smile Company

Dopo Saitama, Good Smile Company ha deciso di proporre ai numerosi collezionisti dell’anime One Punch Man anche l’androide Genos per la linea Pop Up Parade. Questa linea di figures di piccole dimensioni offre ai fan della serie un ottimo compromesso tra dimensioni, dettaglio e prezzo dell’oggetto. La figure, come avrete letto, appartiene alla recente linea Pop Up Parade che vede tra le sue già numerose produzioni titoli come One Punch Man, Persona 5, Goblin Slayer.

Genos è personaggio immaginario protagonista del manga e anime One Punch Man, è un umano che ha deciso di sottoporsi a massivi interventi chirurgici che lo hanno portato a diventare un androide. La maggior parte del suo corpo umano infatti non esiste più, grazie all’aiuto del professor Kuseno. Grazie al suo enorme potere Genos, una volta iscrittosi come eroe, entra immediatamente tra gli eroi di classe S, mentre il suo maestro, Saitama, si piazza in classe C. Genos ha un carattere molto fermo e determinato che lo porta a potenziarsi scontro dopo scontro (dove quasi sempre finisce inesorabilmente distrutto). La sua ferrea volontà è forse la parte più umana rimasta dato che come allievo di Saitama è costretto quasi sempre a rimanere in secondo piano dato che “il maestro” è costretto a dimostrare al mondo intero il suo reale potere a cui nessuno crede. Genos ha l’aspetto di un ragazzo dai capelli biondi, veste abiti semplici con maglie senza maniche che permettono alle armi nelle sue braccia di trasformarsi a piacimento con più facilità. Sicuramente dopo Saitama è uno dei personaggi più amati della serie che non smette mai di arrendersi fino a che gli resta fiato in corpo.

La statuetta di Genos rappresenta l’eroe di classe S con l’outfit più recente che vede in bella vista il suo nome stampato sul giubbino smanicato. La posa scelta per la figure è chiaramente stata scelta in fase di attacco, davvero notevole da questo punto di vista l’effetto dei Jeans strappati e il colore metallizzato delle braccia.

Questa bella statuetta è già in preordine sul sito Good Smile Company al prezzo suggerito di 33,90 euro con uscita fissata per il mese di Giugno 2020