Lo sappiamo, avete alzato gli occhi al cielo anche voi appena avete letto il titolo su ciò che ha detto l’autore di Game of Thrones, George Martin: “Winds of Winter è quasi finito”. E ora vi aspettate di sapere i dettagli. Sono pochi, esasperanti, ma ci sono. Preparatevi, perché (il Vento del) l’Inverno sta arrivando.

George Martin ha quasi finito Winds of Winter

L’autore di Games of Thrones George RR Martin turba (ancora una volta) i suoi lettori, affermando che il suo prossimo libro, l’attesissimo Winds of Winter, è finito al 75%. Il romanzo è il prossimo capitolo della serie de Le cronache del ghiaccio e del fuoco. La serie di libri è nata nel 1996 e quasi sicuramente saprete che ha dato vita all’acclamata serie Il Trono di Spade su HBO, il “sequel” di House of The Dragon, da poco conclusa.

Il Trono di Spade ha debuttato per la prima volta nel 2011 ed è diventato rapidamente un successo mondiale. Tuttavia, nella sua quinta stagione, la storia ha raggiunto la storia narrata anche nei libri e ha dovuto superare la trama dei romanzi nelle stagioni successive. Martin ha informato a grandi tratti gli sceneggiatori della serie su ciò che avrebbe voluto portare avanti nella storia. Tuttavia, la qualità dello show ne ha risentito e l’ultima stagione è stata una delusione per molti fan e critici.

Dopo la delusione per il finale di Game of Thrones, Martin ha assicurato al pubblico che i libri in uscita avrebbero preso una direzione significativamente diversa. Nonostante ciò, Martin ha promesso di prendersi tutto il tempo di cui avrebbe bisogno per continuare la storia nel modo giusto, indipendentemente da quanti volumi potrebbero essere necessari.

In una live streaming organizzata da Penguin House tenutasi dopo il finale di stagione di House of The Dragon, George Martin ha fornito un aggiornamento sui progressi del prossimo libro de Le cronache del ghiaccio e del fuoco, che si intitolerà appunto Winds of Winter. L’autore ha rivelato di essere per circa tre quarti del romanzo . Martin ha risposto alle domande sul suo prossimo libro e, sebbene sia riluttante a fornire date di uscita solide per paura di deludere i fan irrequieti, afferma che Winds of Winter sarà la puntata più lunga di sempre e potrebbe essere diviso a metà dal suo editore.

Nonostante sia stato completato al 75%, sembra improbabile che Winds of Winter possa arrivare sugli scaffali non prima della fine del 2024. Deve ancora essere finito e passare attraverso un processo di modifica e stampa. Martin conferma inoltre di non aver ancora iniziato a lavorare sul presunto episodio finale, A Dream of Summer. Nell’attesa, il pubblico potrà trovare qualche soddisfazione riguardando dall’inizio House of The Dragon.