Ghibli Museum: un tour virtuale per sbirciare all’interno del museo giapponese

Ghibli Museum, il museo dedicato alle opere del celebre Studio Ghibli, apre le porte ai fan con i suoi tour virtuali, finché la struttura è chiusa al pubblico a causa dell’attuale emergenza sanitaria.

Il Ghibli Museum è un luogo magico in cui l’immaginario dei film realizzati dallo Studio Ghibli prende forma, dando vita alle ambientazioni e ai personaggi più celebri dello studio cinematografico. Situato a Mitaka, nei pressi di Tokyo, il museo è considerato come una delle tappe must da visitare durante i propri viaggi in Giappone poiché considerato un luogo suggestivo ben rappresentativo di una parte importante della cultura del Sol Levante.

Voluto dallo stesso Hayao Miyazaki e realizzato nel 2001, il museo, conosciuto anche come Museo d’Arte Ghibli, mette adesso a disposizione di tutti dei piccoli tour virtuali per dare la possibilità di “sbirciare” al suo interno anche da casa, finché l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 impedisce la riapertura dei luoghi pubblici. Un’occasione da non perdere, dal momento che i biglietti d’ingresso al Ghibli Museum sono generalmente molto richiesti e vanno a ruba durante tutto l’anno, tanto che è necessario prenotarli con largo anticipo se non si vuole perdere questa magica opportunità.

Sul canale YouTube ufficiale del Ghibli Museum sono stati pubblicati recentemente alcuni brevi video che mostrano gli interni del museo, tra disegni preparatori e schizzi, sale arredate fedelmente come quelle visibili nei film d’animazione dello Studio Ghibli, i corridoi del museo di notte e alcuni dei personaggi più celebri pronti ad accogliere i visitatori.

All’interno del Ghibli Museum si trova una riproduzione di Totoro, protagonista del film Il Mio Vicino Totoro, ed una del Gattobus presente nella stessa pellicola, oltre che una statua in bronzo del robot soldato presente in Laputa – Castello nel Cielo; una mostra permanente dedicata alla realizzazione di un film d’animazione; un cinema che proietta alcuni film dello Studio Ghibli che non possono essere reperiti altrove; ed una mostra che varia di volta in volta a seconda delle opere dello studio cinematografico che vengono presentate.