Ghost Rider: in arrivo una nuova serie a fumetti

Marvel Comics ha annunciato che Ghost Rider tornerà a febbraio 2022 per festeggiare i 50 anni dalla nascita del personaggio creato da Roy Thomas, Gary Friedrich e Mike Ploog nell’agosto del 1972, con una nuova serie a fumetti con protagonista Johnny Blaze, scritta da Benjamin Percy, scrittore di Wolverine, X-Force, Green Arrow e disegnata dall’artista Cory Smith.

Ghost Rider: la nuova serie a fumetti

Il duo composto da Benjamin Percy e Cory Smith darà vita a una storia ancora più diabolica e horror, dando al mito di Ghost Rider nuove idee e spunti originali.

Questa la sinossi:

Johnny Blaze ha la vita perfetta: una moglie e due figli, un lavoro in un’autofficina e una comunità di provincia che lo sostiene… Ma Johnny non sta bene. Ha incubi di mostri quando dorme. E vede visioni sanguinose quando è sveglio. Questa vita comincia a sembrargli una prigione. E c’è uno spirito in lui che supplica di evadere!

Benjamin Percy ha dichiarato, all’annuncio della serie:

“Sono un amante dell’horror. Sono cresciuto leggendo Stephen King, guardando John Carpenter e ascoltando i Black Sabbath, e quando si trattava di fumetti, ho sempre cercato per primo quelli oscuri e strani, il che significa che ho letto un sacco di storie di Ghost Rider. Quel teschio in fiamme; quella giacca di pelle chiodata; quella moto mostruosa che emette nuvole di gas di scarico sulfureo. Ancora oggi, la vista del personaggio che sfreccia lungo un’autostrada a mezzanotte mi fa girare il cuore come un motore a quattro tempi.”

Cory Smith ha aggiunto:

“Sono incredibilmente eccitato di essere al fianco di Ben Percy mentre portiamo Ghost Rider a urlare nel suo 50° anniversario. Come nerd dei fumetti e dell’horror, Ghost Rider è sempre stato uno dei miei preferiti, quindi questo progetto è un sogno che diventa realtà. Johnny Blaze, lo Spirito della Vendetta è tornato. Stiamo sparando su tutti i cilindri e non vedo l’ora che tutti vedano il fuoco infernale che stiamo portando! Sta per diventare pazzesco!”

Recuperate il Blue-Ray di Ghost rider – Spirito di vendetta disponibile su Amazon!