Quali sono i migliori giochi da tavolo da giocare sotto l’ombrellone? L’estate 2020 è ormai iniziata, anche se in un modo che nessuno di noi si sarebbe mai immaginato. Il distanziamento sociale e le restrizioni saranno i protagonisti indiscussi di questa nuova stagione, ma ciò non limiterà certamente la voglia di divertirsi con gli amici e i parenti. Pertanto, dato che sarà non poco complicato dedicarsi agli sport di squadra sulla spiaggia, perché non giocare a qualche bel gioco da tavolo? Non tutti, infatti, sono complicati da gestire fra teli spiaggia e secchielli ed anzi alcuni sono proprio studiati per queste occasioni. Vediamo insieme quali sono, secondo noi, i migliori giochi da tavolo da giocare sotto l’ombrellone, ovvero i prodotti divertenti, trasportabili, che occupano poco spazio e virtualmente sono fruibili su una sdraio senza grandi problemi di ingombro o materiali.

Giochi da tavolo da giocare sotto l’ombrellone

Dobble

Ritenete di avere colpo d’occhio e prontezza di riflessi? Dobble è il gioco perfetto per dimostrare a tutti le vostre capacità. Si tratta di uno dei giochi di carte più famosi in commercio grazie alla sua facilità di comprensione e divertimento. I giocatori, messi dinanzi a due carte contenenti ciascuna 8 simboli di diverse dimensioni, devono trovare l’unico simbolo in comune; sembra facile a dirsi, ma grazie ai 50 simboli collocati in maniera casuale sulle 55 carte, la sfida è tutt’altro che semplice. Dobble presenta ben 5 mini-giochi e può essere giocato da 2 a 8 giocatori di età superiore ai 6 anni. Tutte le carte e il regolamento si trovano all’interno di una piccola scatola in latta di forma cilindrica e, tra le molteplici edizioni, ne esiste anche una versione waterproof (ciò impermeabile e resistente all’acqua).

Lupus in Tabula

Uno dei giochi di gruppo più famosi arriva finalmente in versione gioco di carte con tutte le regole ufficiali e alcune rivisitate. La nuova edizione di Lupus in Tabula presenta una versione ancora più ricca. A ciascun giocatore viene distribuita una carta “ruolo” su cui è riportato un tipo di personaggio che rimane segreto. Essenzialmente potrete essere un umano (tra i quali c’è anche qualche personaggio speciale) o un lupo mannaro. Il gioco si divide in “giorno” e “notte”: durante la notte i lupi mannari si accordano e “sbranano” (ovvero eliminano) un umano durante il giorno tutti i giocatori devono decidere attraverso una votazione che viene influenzata da qualsiasi tipo di chiacchiera o diceria di linciare un possibile licantropo. Se in un qualsiasi momento i lupi mannari ancora vivi sono pari agli umani vincono altrimenti gli umani vincono se uccidono tutti i lupi mannari. Si tratta di un gioco divertente perfetto per le compagnie numerose. Una delle novità è l’introduzione dei fantasmi che fa giocare tutti fino alla soluzione del mistero.

The Mind

Dagli editori dell’acclamata serie The Game, The Mind è più di un semplice gioco di carte. È un vero e proprio esperimento, un viaggio in cui ogni giocatore riceve un numero di carte pari al livello che sta giocando; l’obiettivo è liberarsi delle proprie carte giocandole al centro una alla volta e in ordine crescente, ma le carte possono essere calate in qualsiasi momento: non ci sono turni di gioco, non si possono scambiare informazioni, né accordarsi. Se riuscirete a superare l’ultimo livello insieme, avrete vinto il gioco, ma per riuscire a vincere dovrete essere in completa sintonia. Ne esiste anche una versione extreme ancora più complessa dove vi sono due mazzi da giocare contemporaneamente in ordine crescente e decrescente, dove dovrete giocare alla cieca e dovrete anche fare i conti con il tempo.

Coup

Siete i capi di una famiglia in una città-stato italiana, una città gestita da un tribunale debole e corrotto. Il vostro compito sarà quello di manipolare, bluffare e corrompere per seguire la strada verso il potere. Il vostro scopo è quello di distruggere l’influenza di tutte le altre famiglie, costringendole all’esilio. Solo una famiglia sopravviverà. Un gioco per 2-6 giocatori che può essere giocato rapidamente e presenta delle regole davvero semplici e immediate da imparare. State attenti, però, perché qualche amicizia potrebbe saltare!

Bang!

I Fuorilegge danno la caccia allo Sceriffo. Lo Sceriffo dà la caccia ai Fuorilegge. Il Rinnegato trama nell’ombra, pronto a schierarsi da una parte o dall’altra. Le pallottole volano. Chi fra i pistoleri sarà un aiutante dello Sceriffo, pronto a sacrificarsi per lui? E chi invece uno spietato Fuorilegge, che non aspetta altro che farlo fuori? Di questo celebre gioco ne esistono tantissime versioni correlate da altrettante espansioni di gioco, tra cui una in cui aumenta l’aleatorietà presentando una meccanica incentrata unicamente sui dadi.

Coloretto

Coloretto è un gioco di carte tanto famoso quanto semplice. Le regole si spiegano in meno di un minuto e una partita tira l’altra: ogni giocatore al suo turno sceglie se pescare una carta camaleonte e piazzarla su una fila che ne abbia meno di tre, oppure se raccogliere dal tavolo una fila di carte. È possibile collezionare camaleonti di qualsiasi colore, ma attenzione: alcuni colori valgono punti, mentre altri li fanno perdere. Il numero di giocatori va dai 2 ai 5 ed è consigliato ad un’età di 8 anni in su.

dav

Sushi Go!

In Sushi Go! da 2 a 5 giocatori giocheranno delle carte raffiguranti tipi di sushi sul tavolo davanti a se a rappresentare i piatti gustati nel corso della cena. Combo di carte uguali generano più punti anche a fronte di una maggiore difficoltà di poter realizzare coppie, tris o poker. Questo perché dopo aver calato le carte dalla vostra mano dovrete passare il mazzetto di carte che avete utilizzato al prossimo avversario, ricevendo un altro mazzo da cui fare la prossima giocata da quello che vi precede. Quest’azione non fa altro che simulare nel gioco lo scorrere del nastro e mantiene il gameplay ancorato al tema.

3 Segreti

Il gioco delle verità nascoste. In 3 Segreti siete investigatori alle prese con casi irrisolti. Un agente sotto copertura conosce la verità, ma non può rivelare tutto quello che sa o il suo ruolo verrebbe compromesso. Interrogatelo e risolvete il caso prima che il criminale la faccia franca. Il tempo stringe e gli indizi scarseggiano: spirito di osservazione, pensiero laterale e capacità deduttive saranno essenziali per svelare i tre segreti degli ambigui personaggi di questo gioco. Scaricate l’App gratuita, disponibile su Google Play e Apple Store per poter avere l’esperienza di gioco completa.

Perudo

Riscoprite un antico gioco di bluff ricco di colpi di scena e accuse. Agitate i cinque dadi nel bicchiere colorato, capovolgetelo, scoprite i valori dei vostri dadi e scommettete sui risultati degli altri giocatori. Attenzione, bluffare non significa barare: i giocatori devono fare attenzione a non modificare i valori dei loro dadi. L’ultimo giocatore che rimane in possesso di uno o più dadi vince la partita. Un gioco facile da trasportare anche grazie al comodo sacchettino e può essere giocato dai 2 ai 6 giocatori dagli 8 anni in su.

Hive

Due gruppi agguerriti di insetti si combattono contorcendosi, spostandosi e sciamando gli uni contro gli altri nel tentativo di imprigionare l’ape regina avversaria: le formiche agilmente si spostano per tutto lo schieramento, le cavallette saltano da una parte all’altra, i ragni strisciano ai bordi mentre i pesanti scarabei scavalcano gli altri insetti. Hive appartiene senz’altro alla categoria dei giochi astratti, come meccanica e semplicità di regolamento. Ciò nonostante la forte caratterizzazione dei pezzi e la grafica contribuiscono a dare un’anima al gioco ed in certi momenti si ha davvero l’impressione di controllare un esercito di insetti. In Hive ogni giocatore controlla pezzi di forma esagonale, rappresentanti 5 tipi diversi di creature invertebrate. Non esiste una mappa o una scacchiera ma i pezzi stessi formano il campo di gioco toccandosi l’uno con l’altro. Se portare una scacchiera in spiaggia diviene scomodo, con Hive potrete avere la stessa emozione con una facilità di trasporto maggiore soprattutto con la versione pocket.

Tantrix

Tantrix è un gioco di logica consigliato per tutte le età. Si tratta di una combinazione tra il pluripremiato gioco Tantrix e la logica intuitiva con 12 puzzle unici. Posizionare le tessere di gioco predefinite e completare i relativi circuiti in modo che tutte le linee toccanti siano di colore abbinato è l’obiettivo primario del gioco. In alternativa, è possibile creare obiettivi personalizzati.

Uno

UNO è il gioco di carte classico dove i giocatori fanno a turno abbinando una carta con quella scoperta in cima al mazzo per colore o numero. Il primo giocatore che rimane senza carte in mano vince. La spiegazione è praticamente superflua perché il gioco è davvero famoso, ma in questo caso vogliamo consigliarvi le nuove carte in plastica resistenti all’acqua, le quali consentono un divertimento incessante in ogni istante dappertutto, anche all’aperto. Le carte azione permettono di mettere un po’ di pepe al gioco rendendolo difficile per gli avversari.