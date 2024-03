Sapevi che esiste un'edizione di UNO dedicata a The Mandalorian?

Come ricorderete, proprio ieri vi avevamo segnalato la presenza su Amazon di un'offerta (per altro ancora disponibile) dedicata a UNO FLIP!, una nuova e divertentissima versione del classico gioco di carte UNO. Ebbene, anche oggi restiamo sul tema, in quanto, sempre su Amazon, è disponibile oggi in sconto un'altra versione di UNO, forse meno "innovativa", ma comunque molto intrigante, ovvero quella dedicata alla serie TV "The Mandalorian" che, pur non offrendo particolari variazioni, è comunque completamente brandizzata sul tema della serie TV dall'universo di Star Wars, rappresentando, dunque, una bella chicca per i fan! Il prezzo? Appena 10,89€, grazie ad uno sconto del 16% che rende tutto decisamente più accattivante.

UNO Star Wars The Mandalorian, chi dovrebbe acquistarlo?

Edizione squisitamente pensata per i fan, UNO The Mandalorian è, più che altro, una piacevole variazione estetica al classico gioco di carte, non includendo, almeno in questo caso specifico, variazioni degne di nota come nel caso del succitato UNO FFLIP!. In tal senso, più che un gioco nuovo vero e proprio, è più che altro un prodotto per gli appassionati del brand di Star Wars, che potranno così immergersi di nuovo nelle avventure di Din Djarin e del piccolo Grogu/Baby Yoda.

Al netto di questo, una piccola variazione è comunque presente, in quanto, seppur il gioco base sia lo stesso, questo mazzo include anche una sfiziosa carta chiamata "Questa è la Via", la cui forza è quella di poter bloccare qualsiasi carta azione ci veda come vittime, compresi i temutissimi +4!

Insomma, una variazione gradevole e brandizzata di un classico intramontabile com'è UNO, ideale da tenere in casa o da regalare anche ai bambini visto che, come sempre, UNO è un gioco tanto semplice e immediato da poter essere giocato anche da bambini dai 7 anni in su. E visto l'ottimo prezzo di appena 10,89€, diremmo che potrebbe risultare, in tal senso, un bel regalo da fare... o magari da farsi!

