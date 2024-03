UNO: non puoi non acquistarlo a soli 6€! OFFERTA TOP!

Continuano le imperdibili Offerte di Primavera Amazon e, tra le varie, vi segnaliamo oggi una presenza davvero eccezionale, ovvero quello che è uno dei prezzi più bassi di sempre per le sempre amatissime carte di UNO che, a questo giro, sono addirittura vendute ad appena 5,99€! UN affare, per quello che è, da sempre, uno dei giochi di carte più amati, acquistati e copiati del mondo!

UNO, chi dovrebbe acquistarlo?

Immediato, semplice, ed adatto a giocatori di tutte le età, UNO è un gioco di carte che, grazie alle sue regole immediate, e soprattutto al suo prezzo, generalmente già molto contenuto (di norma è venduto ad appena 12,99€), riesce ancora oggi a raccogliere tantissimi consensi, proponendosi come un gioco adatto a qualsiasi circostanza, specie considerando che con un solo mazzo di carte è possibile giocare in ben 10 persone, risultando quindi una scelta non solo piacevole, ma anche economica, anche per grandi gruppi di giocatori.

Progettato per essere fruibile dai 7 anni in su, UNO è un classico fatto e finito, presente davvero in moltissime case, e ideale da portare in viaggio, tenere nello zaino, da giocare in casa o all'aperto, e forse anche per questa sua immediatezza, sono ormai anni che vive una popolarità senza freni, riuscendo a tenere testa anche alle più moderne uscite nell'ampi panorama dei giochi di carte o da tavolo.

Giocabile da un minimo di 2 persone, ad un massimo di 10 con un singolo set di carte, UNO è un gioco che fa sempre comodo tenere da parte e che, impressosi ormai nell'immaginario collettivo, non richiede neanche chissà quali premesse per essere subito apprezzato.

Per questo, venduto com'è ad appena 6 euro grazie alle Offerte di Primavera Amazon, rappresenta indubbiamente uno di quegli acquisti da tenere per forza in casa, e giacché gli sconti Amazon stanno per terminare, il nostro consiglio è quello di acquistarlo subito, prima che il prezzo ritorni a salire!

