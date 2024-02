UNO FLIP! cambia le carte in tavola... LETTERALMENTE! 10€

Se i giochi da tavolo o di carte sono la vostra passione o se, semplicemente, siete alla ricerca di un passatempo da tenere in casa, sempre alla portata di qualche momento in famiglia o di qualche serata tra amici, allora vi segnaliamo che su Amazon, grazie ad uno sconto del 21%, potrete acquistare a prezzo scontato lo splendido UNO FLIP!, versione "alternativa" del classico gioco di carte, ma con nuove regole e nuove carte, ed oggi disponibile ad appena 10,30€!

UNO FLIP!, chi dovrebbe acquistarlo?

UNO FLIP! è una versione nuova ed alternativa del classico gioco di carte Mattel che, come per l'originale, va bene davvero per qualsiasi giocatore dai 7 anni in su, viste le sue regole semplici e la sua grande accessibilità. Parliamo di un gioco che, di base, funziona proprio come il classico UNO, ma a cui si aggiunge un pizzico di adrenalina in più, grazie all'introduzione di carte fronte/retro, ovvero stampate da ambo i lati, ed alla presenza della nuova e speciale carta FLIP, che obbliga i giocatori a girare tutte le carte di gioco, con effetti a dir poco imprevedibili!

Le variazioni, insomma, sono poche ma significative, e la spinta strategica del gioco è decisamente più alta rispetto al gioco base, aggiungendo un tocco di modernità (e di imprevedibilità) a quello che è un classico intramontabile!

Un gioco, come detto, adatto davvero a tutti e che, grazie all'offerta proposta oggi da Amazon, potrete acquistare ad appena 10 euro, garantendovi così un divertimento in coppia, o fino a 10 giocatori!

