Giochi educativi: i migliori giochi scientifici

Chiusi in casa senza alternative divertenti? Stanchi dei soliti giochi in scatola? Nessun problema, c’è sempre una soluzione! Vi proponiamo una serie di giochi educativi “scientifici” tra laboratori, “piccoli chimici” e altre riproduzioni di attività molto interessanti per gli appassionati di chimica, fisica, biologia e altro ancora, ma anche un momento di istruzione e scoperta per i più piccoli, da fare tutti insieme in famiglia!

Chimica mini set

Consigliato dagli 8 anni in su, questo set dedicato a tutti gli appassionati di chimica è perfetto per ricreare a casa vostra un laboratorio vero e proprio, grazie a un set per scoprire la chimica in completa sicurezza. Con il kit scientifico sarà possibile realizzare ben 60 esperimenti, usando una dotazione completa di strumenti da laboratorio e tante sostanze per osservare, sperimentare e creare vere reazioni chimiche.

Mini Sliming Lab

Chi non ama lo slime e le miriadi di forme diverse che può assumere? Questo è il momento migliore per poterle conoscere tutte e spaziare con la fantasia! Mini Sliming Lab di Clementoni ci permette di ricreare tanti curiosi esperimenti in un incredibile laboratorio scientifico, per giocare con la chimica e sperimentare come dei piccoli scienziati! La confezione contiene un kit con tutto il necessario per realizzare gli esperimenti proposti e andare alla scoperta dei segreti della chimica e dei fluidi viscosi in modo divertente e curioso. Inoltre, il manuale di istruzioni guida i più piccoli passo passo nelle diverse fasi sperimentali, per giocare in completa sicurezza.

Il laboratorio dei fossili

Sognavate di diventare grandi archeologi, o volete trasmettere questa passione ai più piccoli? Questa è l’occasione da cogliere con Il laboratorio dei fossili di Clementoni, grazie a un kit scientifico che aiuta a comprendere il mondo della paleontologia e a capire cosa sono i fossili. Con la ricca strumentazione in dotazione potrete riportare alla luce i resti di organismi vissuti milioni di anni fa, oltre a modellare la creta e amalgamare il gesso per riprodurre meravigliosi reperti fossili e decorali come vuoi con le tempere! Il kit contiene anche dei modellini in plastica di fossili marini per creare la vostra preziosa collezione personale.

Esperimenti esplosivi

Alla ricerca di qualcosa di adrenalico e davvero coinvolgente? Un gioco che fa al caso vostro è Esperimenti Esplosivi di Buki, grazie a un kit per scoprire 15 esperimenti esplosivi e senza rischi. Gli esperimenti inclusi prevedono elementi come bombe, geyser, razze e molto altro! Nella confezione ci sono numerosi accessori per fare gli esperimenti in sicurezza (occhiali di protezione, protezioni in gommapiuma…), oltre a istruzioni illustrate a colori con tutte le spiegazioni per fare gli esperimenti.

Laboratorio di Chimica – 200 esperimenti

Non vi basta qualche esperimento, ma addirittura 200? La soluzione viene offerta dal Laboratorio di Chimica con 200 esperimenti, per diventare un vero piccolo chimico grazie a questo laboratorio multifunzione. Il laboratorio comprende oggetti quali: mescolatore, imbuto, pipetta, contenitore con beccuccio, tappetino protettivo e molto altro ancora! Grazie a questo gioco potrete svolgere 120 esperimenti abbastanza complessi e altri 80 esperimenti divertenti, il tutto coadiuvato da un libretto di istruzioni illustrato a colori.

Scienze al microscopio

Passiamo invece agli appassionati di analisi al microscopio, che potranno soddisfare la loro curiosità e la volontà di scoprire la realtà più piccola che ci circonda, grazie a questi due prodotti diversi. Il primo, Scienze al microscopio, ci consente di ingrandire la realtà fino a 600 volte, con oltre 50 esperimenti con esercizi e prove speciali e una ricca strumentazione con la quale osservare il mondo che ci circonda: vetrini in plastica, bicchierini, pipette e lente di ingrandimento. Il secondo prodotto, il Microscopio con 50 esperimenti diversi, è uno strumento in metallo con ottica e oculari in vetro per osservazioni di alta qualità, con ben 3 zoom : X 100 – X 250 – X 1000 in HD. Ci saranno anche numerosi accessori inclusi, come vetrini, pinza, fiale, mescolatore, etichette, capsula di Petri e altro ancora!

Il laboratorio dei profumi

Non dimentichiamo anche tutta quella parte creativa più “elegante”e alla moda, ossia il laboratorio scientificocon il quale realizzare meravigliose creazioni profumate, grazie a un kit che contiene essenze e ingredienti naturali per creare fantastici profumi personalizzati e tutto l’occorrente per stimolare la creatività di bambini e bambine. Tante attività proposte anche in un ricco manuale che guida alla scoperta della scienza dei profumi!