Giochi in scatola: le uscite di agosto 2021

Torna puntualmente come ogni mese la rubrica dedicata alle novità in uscita per il mercato italiano dei giochi in scatola. Complici le ferie, questo agosto 2021 vede arrivare sugli scaffali dei negozi una non entusiasmante quantità di nuovi titoli, con solo due o tre case editrici a lanciare sul mercato qualche novità. Quindi, non indugiamo oltre e andiamo a vedere cosa ci riserva questo mese di agosto 2021.

Asmodee Italia

Come ogni mese, anche in questo agosto 2021 la casa editrice Asmodee Italia si conferma come uno dei più prolifici editori del mercato italiano dei giochi in scatola, presentando una nutrita serie di novità, se paragonata ai restanti competitor.

Tales of Evil

Tales of Evil è annoverabile tra i giochi in scatola di orrore e sopravvivenza; ambientato negli anni ’80, i giocatori vestiranno i panni dei membri dei Pizza & Investigation, una gang di ragazzini senza paura sempre pronti a lanciarsi in nuove imprese, non importa quanto possano essere pericolose. Nel corso di ogni avventura dovranno avventurarsi in luoghi abitati dalle forze del male e cercare di uscirne vivi, portando a compimento svariate missioni. Tales of Evil è un’avventura che, in base alle decisioni prese, darà risultati diversi: saranno i giocatori i protagonisti e i soli responsabili del loro destino e di quello degli amici.

Mervel United

Per Marvel United uno tra i più simpatici giochi in scatola a tema universo Marvel, in questo mese di agosto 2021 Asmodee Italia presenta ben quattro succulente espansioni: L’Ascesa di Black Panther, Il Ragnoverso, Leggende di Asgard, e Guardians of the Galaxy Remix. Ognuna di queste espansioni introdurrà nuovi eroi, nemici e sfide, per arricchire sempre di più il mondo di Marvel United.

Marvel Champions: Il Gioco di Carte – L’Ombra del Titano Folle

Per il più acclamato prodotto tra i giochi in scatola legati all’universo dei fumetti Marvel, Marvel Champions: Il Gioco di Carte, questo mese di agosto 2021 vede arrivare L’Ombra del Titano Folle, un’espansione gigante da 268 carte che consentirà di affrontare a viso aperto il tiranno intergalattico Thanos e i suoi temibili seguaci, l’Ordine Nero! L’Ombra del Titano Folle contiene 5 scenari inediti interconnessi che formano una storia di proporzioni cosmiche, dove la posta in gioco è il destino dell’universo.

Gate On Games

Drako – Cavalieri & Troll

Annoverabile tra i giochi in scatola di schermaglie, Drako – Cavalieri & Troll è un intenso gioco asimmetrico e privo di dadi in cui i giocatori scenderanno in campo a fianco dei tre coraggiosi e valenti Cavalieri o sfogheranno la propria ira selvaggia con i due furiosi Troll delle montagne. Ogni fazione ha a propria disposizione uno specifico mazzo di carte con diverse abilità che identificano in modo ben definito e assolutamente asimmetrico le strategie dei Cavalieri e dei Troll. I Cavalieri potranno muoversi in gruppo, schivare, difendersi, attaccare con spade e archi, oltre a chiamare rinforzi, mentre i Troll potranno attaccare in coppia, proteggersi con le rocce o oppure lanciarle e caricare a testa bassa.

Drako – Drago & Nani

Annoverabile tra i giochi in scatola di schermaglie Drako – Drago & Nani è un intenso gioco asimmetrico e privo di dadi in cui i giocatori dovranno prepararsi a difendere il proprio villaggio con i tre abili cacciatori Nani o lottare per la propria libertà nei panni del giovane e feroce Drago. Ogni fazione ha a propria disposizione uno specifico mazzo di carte con diverse abilità che identificano in modo ben definito e assolutamente asimmetrico le strategie del Drago e dei Nani. Il Drago potrà muoversi velocemente sulla mappa, mordere, sputare fuoco, e difendersi, mentre i Nani potranno attaccare con asce e balestre, muoversi da soli o in gruppo, proteggersi con gli scudi, o lanciare reti.

Studio Supernova

Il Gioco è Tratto Pocket

Adattamento del libro omonimo, Il Gioco è Tratto Pocket è inquadrabile tra i giochi in scatola di strategia e raccoglie ben dieci giochi di vari livelli di difficoltà e adatti a tutti i tipi di giocatore. La confezione contiene dieci giochi originali di strategia e tattica stampati su plance cancellabili e rigiocabili all’infinito, una mini collezione perfetta da tenere sempre nello zaino e da giocare sotto l’ombrellone o durante l’aperitivo.