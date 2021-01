Giochi in scatola: le uscite di gennaio 2021

Rieccoci per il nostro appuntamento mensile sulle novità nel mondo dei giochi da tavolo. Ci siamo lasciati alle spalle il 2020 e siamo pronti ad affrontare il nuovo anno con entusiasmo ed energia e a condividere con voi le notizie sul nostro hobby preferito. Nell’ambito dei giochi da tavolo, a gennaio le nuove uscite sono un po’ meno numerose rispetto ad altri mesi, ma abbiamo comunque molti titoli interessanti da presentarvi, quindi iniziamo subito!

ASMODEE

ARKHAM HORROR LCG: ORRORE AD ALTA VELOCITÀ

Questa nuova espansione propone il quinto scenario della campagna La Cospirazione di Innsmouth, giocabile anche in modalità autoconclusiva, e 60 nuove carte per espandere i mazzi.

CAVERNA

Nuova edizione per questo corposo titolo di Uwe Rosenberg per 1-7 giocatori. Ciascuno di essi è a capo di una famigliola di nani che dovrà industriarsi non poco per sopravvivere e migliorare la propria qualità di vita. Sarà necessario coltivare l’area circostante alla propria grotta per sfamare la famiglia, estrarre minerale con cui forgiare armi e altri oggetti utili e arredare la grotta per adattarla alle necessità di tutti i componenti della famiglia. Un bellissimo titolo gestionale di lunga durata per giocatori esperti che propone anche una variante in solitario.

L’ISOLA DI FUOCO: IL RELITTO DELLA SCIABOLA CREMISI

Per tutti gli appassionati di giochi degli anni Ottanta, L’isola di fuoco è un must, nonché un piacevolissimo ricordo. Dopo anni di assenza dal mercato è stata realizzata un paio d’anni fa una nuova edizione e ora vengono proposte alcune espansioni per offrire maggior varietà all’esperienza del gioco base. Il relitto della sciabola cremisi aggiunge una nuova area da esplorare, il relitto di una nave pirata ricca di tesori, ma anche di pericoli.

L’ISOLA DI FUOCO: L’ULTIMO AVVENTURIERO

Questa espansione aggiunge il materiale per il quinto giocatore, abilità uniche per gli avventurieri e nuovi, pericolosi tranelli.

L’ISOLA DI FUOCO: BAGNI DI RAGNI

Anche questa espansione aggiunge una nuova area da esplorare, oltre a orde di ragni che invadono l’isola. Sarà bene raccoglierne le preziose uova, ma fate molta attenzione agli effetti di Vul-Kar sugli spaventosi aracnidi!

L’ISOLA DI FUOCO: TIGRI LESTE E API FUNESTE!

Nuove sfide e nuovi pericoli per gli impavidi esploratori dell’isola! Questa espansione aggiunge la possibilità di colpire gli avversari con la tigre appostata o con le terribili api lanciate da Vul-Kar.

SPLENDOR MARVEL

Questo particolarissimo titolo riunisce due mondi apprezzati da molti appassionati di giochi da tavolo: l’universo Marvel e il gioco basato su carte Splendor, in cui i giocatori si procurano gemme per completare contratti. Qui gli eroi devono ritrovare le Gemme dell’Infinito: il loro immenso potere consentirà di reclutare potenti personaggi. Le regole di base di Splendor restano in questo titolo di ambientazione fumettistica, ma le condizioni di fine gioco e di vittoria sono diverse.

TIME STORIES REVOLUTION – EXPERIENCE

Espansione abbinabile a tutte le avventure di TIME Stories che consente di arricchire l’esperienza di gioco scoprendo nuove parti della storia e del luogo in cui i personaggi vivono e di personalizzare gli agenti. È consigliabile l’utilizzo di questa espansione fin dalla propria prima partita a TIME Stories, ma è possibile anche aggiungerlo dopo aver già giocato alcune missioni.

TIME STORIES REVOLUTION – IL PROGETTO HADAL

Gioco standalone che offre uno scenario autoconclusivo in cui gli agenti si trovano catapultati nel 2099: l’umanità è minacciata da un terribile visus, ma una scoperta scientifica può cambiare le sorti del mondo. Riuscirete a scoprire i dettagli del Progetto Hadal?

TRE DRAGHI AL BUIO – EDIZIONE LEGGENDARIA

Gioco di carte per 2-6 giocatori ambientato nel mondo di Dungeons and Dragons. L’obiettivo è vincere il maggior numero di monete giocando stormi di tre carte ciascuno, che possono essere Draghi o Mortali. Lo scopo è giocare lo stormo più forte, ma se si gioca una carta debole se ne attiva il potere, con conseguenze imprevedibili. L’edizione leggendaria aggiunge nuovi Draghi leggendari e Mortali e la possibilità di combinare il gioco di carte con il boardgame.

DV GIOCHI

13 INDIZI

Nuova veste grafica, regole aggiornate e una nuova variante per questo titolo deduttivo in cui 2-6 giocatori si sfidano a risolvere casi nella Londa vittoriana per aiutare Scotland Yard. L’obiettivo è essere i primi a trovare colpevole, movente e arma del delitto ponendo domande agli altri giocatori. Adatto per tutta la famiglia!

IMMAGICA

Titolo per famiglie in cui 2-4 giocatori, nei panni di apprendisti maghi, devono trovare sulla propria plancia gli ingredienti necessari per l’incantesimo selezionato, poi unire gli ingredienti con il pennarello e cercare di capire il più rapidamente possibile quale disegno uscirà.

GATE ON GAMES

ORCHARD

Orchard è un gioco in solitario della durata di circa 10 minuti basato sul posizionamento di 9 carte carte frutteto con le quali massimizzare la raccolta di frutta di diversi tipi. Per tenere il conto dei frutti si utilizza un pool di dadi colorati.

GIOCHIX

FRUTTICOLA

Titolo per 2-4 giocatori della durata di circa un’ora ambientato in una cittadina americana degli anni Cinquanta, rinomata per la produzione di frutta e deliziose marmellate. Per risultare l’imprenditore migliore alla fine dell’anno sarà necessario utilizzare saggiamente i propri lavoratori per inviarli nei campi o ad acquistare oggetti utili, nonché decidere la miglior tempistica per la produzione e la vendita delle marmellate. Realizzato da Virginio Gigli, coautore di titoli di rilievo come Lorenzo il Magnifico, Terramara e Grand Austria Hotel, e dall’esordiente Giovanni Fiore.

LITTLE ROCKET GAMES

KINGSWOOD

Titolo per famiglie per 1-5 giocatori in cui un gruppo di avventurieri sarà incaricato di scacciare terribili mostri dalla foresta che circonda il regno. A tale scopo sarà necessario innanzitutto visitare il villaggio per fare scorta di armi, libri degli incantesimi, monete e altro ancora. In seguito potrete inoltrarvi nella foresta e dimostrare il vostro valore!

MS EDIZIONI

COLT SUPER EXPRESS

Versione tascabile di Colt Express, gioco per 3-7 giocatori a partire dai 7 anni di età. Ciascun di essi impersona un bandito in fuga su un treno e dovrà programmare in segreto le proprie mosse allo scopo di essere l’ultimo a restare sul treno. Ma attenzione: lo sceriffo vi dà la cacia e a ogni turno l’ultimo cagione del convoglio verrà staccato, eliminando dal gioco tutti i banditi presenti. Una sfida all’ultima pallottola dai ritmi serrati per circa 20 minuti di divertimento in famiglia.

PENDRAGON GAME STUDIO

BANDITI DI SHERWOOD

Dall’autore di Dragon Castle, l’italiano Luca Ricci, arriva questo nuovo gioco per 2-4 giocatori che desiderano unirsi alla compagnia del mitico Robin Hood. Per farlo dovranno dimostrarsi ladri competenti, appostandosi e assaltando carri per rubare tutto il possibile a suon di lancio di dadi. I personaggi del mondo di Robin Hood vi aiuteranno in questo compito.

SIGNORI DELLA NOTTE

Titolo cooperativo ad ambientazione horror per 1-5 giocatori che vestono i panni di vampiri che tentano di riottenere i propri poteri perduti. Per farlo dovranno eseguire un macabro rituale, ma l’Inquisizione è sulle loro tracce e rischia di mandare a monte il loro atroce piano. Riuscirete a far prevalere le forze del male?

STUDIO SUPERNOVA

IT’S A WONDERFUL WORLD: CORRUZIONE E ASCESA

Seconda espansione per questo avvincente gioco di carte basato su draft. La nuova espansione introduce nuove dinamiche di gioco e meccanismi di punteggio e la possibilità di giocare fino in 7. Ma non è tutto: vi aspettano anche una nuova campagna con scenari per il gioco in solitario, una campagna legacy e nuove regole. Molte interessanti novità che rendono ancora più ricco il mondo di It’s a wonderful world!