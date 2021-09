Gioco Dell’anno 2021: annunciati i finalisti

Nella prima giornata di Play festival del gioco 2021 sono stati annunciati i finalisti dei premio Gioco Dell’anno 2021, riconoscimento nazionale per il miglior gioco in scatola la cui premiazione avverrà durante la prossima edizione di Lucca Comics & Games.

A comporre la rosa dei finalisti del premio sono stati selezionati dalla giuria i cinque migliori titoli, caratterizzati dalla capacità di appassionare e che siano facili da giocare, adatti quindi sia ai giocatori occasionali, sia alle famiglie, ma anche a tutti coloro che non sono giocatori.

La Giuria del Gioco dell’Anno, presieduta da Paolo Cupola (presidente), Beatrice Parisi (vicepresidente), Fabrizio Paoli, Riccardo Busetto, Massimiliano Calimera, Fabio Cambiaghi, Alessio Lana, Giordana Moroni e Caterina Ligabue ha selezionato i seguenti titoli:

Calico

Un puzzle game per tutta la famiglia in cui i giocatori si sfideranno nella creazione della trapunte più comode e bella, sulla quale accogliere adorabili gattini attraverso il piazzamento di variopinte tiles.

My City

My City è un gioco di costruzione legacy, ovvero che comporta modifiche permanenti ai componenti durante le sue sessioni di gioco, in cui i giocatori svilupperanno una città attraverso i secoli. Il gioco avrà inizio con la fondazione del primo insediamento e se ne occuperanno per tutta la durata della storia, composta da 24 episodi.

Nova Luna

Nova Luna è un gioco di piazzamento e pianificazione astratto in cui i giocatori dovranno osserva la Ruota Lunare e posizionare le tessere per riuscire a piazzare più tiles possibili.

Paleo

Gioco cooperativo premiato con il Kennerspiel des Jahres 2021 ambientato nell’età della pietra. In Paleo i giocatori impersonano una tribù di uomini primitivi alle prese con la creazione della pittura rupestre perfetta e nel contempo sopravvivere ai pericoli e alle avversità del paleolitico.

The Crew

The Crew è un gioco di carte cooperativo che mutua alcuni degli elementi tipici del Tresette in cui i giocatori devono collaborare per riuscire a manovrare una stazione spaziale. Il gioco è stato insignito con importanti riconoscimenti internazionali come lo Kennerspiel Des Jahres 2020.