Giovanni Ferrara è il nuovo direttore editoriale di Coconico Press-Fandango

La casa editrice Coconino Press-Fandango ha annunciato sui suoi canali social la nomina di Giovanni Ferrara come nuovo direttore editoriale. Giovanni Ferrara prende così il posto di Ratigher. Non solo, perché la casa editrice ha anche annunciato l’entrata in redazione di Alessio Trabacchini, tra i professionisti più stimati nell’editoria a fumetti.

Coconino Press-Fandango: l’annuncio

La casa editrice accoglie così il nuovo direttore editoriale Giovanni Ferrara:

Care lettrici e cari lettori, Coconino Press-Fandango ha un nuovo direttore editoriale. A Ratigher, che l’ha guidata dal 2017 con visione innovativa, approccio collettivo e dedizione massima, subentra Giovanni Ferrara, senior editor e uno dei punti di riferimento della casa editrice negli ultimi anni.

Ratigher lascia la direzione per poter tornare a dedicarsi prevalentemente alla sua attività di autore ma continuerà a far parte in maniera feconda della redazione, curando anche una nuova collana che debutterà nel 2022. Accogliamo con emozione ed entusiasmo al timone Giovanni, certi che Coconino continuerà ad essere il punto di riferimento per il fumetto d’autore in Italia, continuando a mettere al centro gli autori, le storie, la cura del libro in ogni suo aspetto. E non è finita qui: la redazione si rinforza con l’ingresso di Alessio Trabacchini, tra i professionisti più stimati nell’editoria a fumetti, a cui diamo il benvenuto.

Ci aspettano anni densi di novità e libri entusiasmanti, anni di mutamento dell’editoria di settore che richiedono visioni a lungo raggio, pronti a tutto perché ben saldi nelle radici della nostra storia ventennale.

Vogliamo continuare a darvi il massimo, un nuovo massimo.

