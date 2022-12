Glass Onion è protagonista di un originale e imperdibile evento a tema. Si tratta di una divertente e originale iniziativa per promuovere il film facendo partecipare attivamente gli appassionati. Come? Ma naturalmente mettendoli alla prova con la risoluzione di un intricato e complesso mistero. Qui di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli di questa iniziativa. Glass Onion è il seguito di Knves Out – Cena con delitto, e vede nuovamente la partecipazione di Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc, alle prese con un nuovo mistero. Qui di seguito, ecco la breve sinossi del film che trovate su Netflix:

Il famoso detective Benoit Blanc va in Grecia per risolvere un mistero che riguarda un miliardario della tecnologia e il suo eclettico gruppo di amici.

Anche questo film, come il precedente, è diretto da Rian Johnson e, oltre a Daniel Craig, nel cast troviamo, oltre a un cameo della Signora in Giallo Angela Lansbury, anche, fra gli altri, Kate Hudson e Dave Bautista.

Glass Onion: l’evento per vivere il film a Milano

L’evento milanese di Glass Onion ha una durata limitata nel tempo: infatti, sarà possibile partecipare unicamente nelle date di oggi e domani, in quanto l’evento è stato progettato per durare dal 17 al 18 dicembre. Più di preciso, l’evento si svolgerà a Dazio Levante, in Piazza Sempione n. 33. Per poter partecipare è necessario comporre una squadra investigativa, di cui possono far parte 4 o 8 membri. In fase di prenotazione, potrete naturalmente scegliere il giorno che preferite, fra oggi e domani. Per qualsiasi tipo di informazione e per potervi prenotare per partecipare all’evento, cliccate qui.

Knives Out: Glass Onion ha fatto il suo debutto nei cinema italiani il 23 novembre scorso, mentre la sua uscita in esclusiva su Netflix è fissata per il prossimo 23 dicembre. Potete già dare un’occhiata alla pagina ufficiale del film, che trovate a questo indirizzo.