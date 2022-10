Anticipando tutti sul tempo nel tardo pomeriggio di ieri, tramite un leak ufficiale sui suoi canali social ufficiali, ecco gli annunci J-POP di Lucca Comics and Games 2022 con sedici nuovi titoli. Si passa dai grandi classici della Osamushi Collection The Crater, Atom Cat di Osamu Tezuka e Devil Lady di Go Nagai come dall’attesissimo Mononogatari, #DRCL – Midnight Children, Choujin X.

Gli annunci J-POP da Lucca Comics and Games 2022

Hirayasumi

di Keigo Shinzo

4 volumi – SERIE IN CORSO

Hiroto Ikuta è un freeter (termine che identifica quei giovani che, terminati gli studi, cercano lavori precari e brevi per mantenersi senza perdere la propria libertà) di 29 anni, senza una vita amorosa e nessuna vera preoccupazione per il futuro. Finché un giorno, in seguito alla morte di un’anziana signora a cui faceva compagnia, eredita una casa dove si trasferisce. Tre mesi dopo riceve la vista di sua cugna Natsumi di 18 anni, giunta a Tokyo per studiare arte.

My Blissful Marriage – Watashi no Shiawase na Kekkon

di Akumi Agitogi, Rito Kōsaka

4 volumi – SERIE IN CORSO

La sua sorellastra aveva tutto: bellezza, una buona educazione, persino poteri psionici. Lei al contrario era la figlia indesiderata: trasandata, senza alcuna educazione né poteri, era considerata alla stregua di una serva. Persino il suo migliore amico, che era sempre stato dalla sua parte, aveva finito per sposare la sua sorellastra. Vista come un fastidio, è stata cacciata di casa e data in sposa ad un uomo che si dice essere orribile e spietato. Ma sono davvero reali le voci sul suo futuro marito?

My Charms Are Wasted on Kuroiwa Medaka – Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tsuujinai

di Ran Kuze

6 volumi – SERIE IN CORSO

Nata e cresciuta a Osaka, Mona si è trasferita a Tokyo per godersi la sua vita da liceale. Nascondendo il suo accento e sfruttando al massimo il suo fascino femminile, è determinata a far innamorare di sé ogni singolo ragazzo. Ma cosa potrà quando il suo compagno di classe Medaka Kuroiwa si rifiuterà di darle importanza, nonostante i suoi continui tentativi?

Mononogatari

di Onigunsō

14 volumi – SERIE IN CORSO

Hyoma Kunato è un ragazzo che detesta gli tsukumogami, spiriti in grado di possedere oggetti inanimati, poiché uno di loro gli ha rubato qualcosa per lui molto importante. Il protagonista, appena traferitosi a Kyoto, dovrà però convivere con una ragazza di nome Botan Nagatsuki, la quale invece vuole bene agli tsukumogami e li tratta come membri della sua famiglia.

Ice Guy and the Cool Female Colleague

di Miyuki Tonogaya

6 volumi – SERIE IN CORSO

Il manga racconta la dolce storia d’amore tra due colleghi, la tranquilla e dolce Fuyutsuki-san e Himuro-kun, discendente di una donna delle nevi, che letteralmente ghiaccia ogni cosa attorno a lui.

Tasogare Outfocus

di Jyanome

VOLUME UNICO

Mao Tsuchiya e Hisashi Otomo sono compagni di dormitorio. Hisashi è gay, così i due hanno stabilito alcune regole di convivenza: per prima cosa, Mao non dovrà svelare a nessuno il segreto di Hisashi; come seconda regola, Hisashi non dovrà interessarsi a Mao; inoltre nessuno dovrà interferire nei bisogni personali e sessuali dell’altro. Tutto sembra procedere tranquillamente finchè il club di cinema, di cui anche Mao fa parte, decide di produrre un film di genere Boys’ Love, con Hisashi come protagonista…

Ashita Niji ga Denakutemo

di Noriko Kihara

VOLUME UNICO

La storia segue le vicende di un ragazzo gay che lavora come drag queen e che prova dei sentimenti per un suo amico, apparentemente eterosessuale.

Stay Gold

di Hideyoshico

6 volumi – COMPLETA

Yuuji vive con suo fratello minore e con i nipoti Hayato e Kikka, figli di sua sorella. Già tre anni sono trascorsi da quando la donna è fuggita, lasciando i suoi bambini, e Hayato è ora un adolescente. Un giorno sconvolge tutti tingendosi i capelli di biondo, e Yuuji non riesce proprio a capire il motivo di questo gesto. Che sia l’inizio di una fase di ribellione?

Hikaru ga shinda natsu

di Ren Mokumoku

2 volumi – SERIE IN CORSO

Yoshiki e Hikaru sono due ragazzi coetanei cresciuti insieme in un piccolo villaggio. Un giorno, Yoshiki nota la presenza di qualcosa di diverso nel suo amico: una qualche entità aveva preso il posto di Hikaru. Anche sapendolo, Yoshiki continua a essergli amico, ma nel frattempo nel villaggio iniziano a verificarsi strani incidenti…

Tokyo Higoro

di Taiyō Matsumoto

2 volumi – SERIE IN CORSO

Con il Giappone che entra in una nuova era, Shiosawa, un ex editore di manga di un importante editore dopo essere andato in pensione anticipata si ritrova a chiedersi cosa significhi per lui il mondo dei manga: è lavoro, una forma di espressione o amicizia?

Ping Pong

di Taiyō Matsumoto

Box 2 volumi – SERIE COMPLETA

La storia è incentrata su Tsukimoto (‘Smile’) e Hoshino (‘Peko’), amici d’infanzia che giocano a ping pong sin da quando erano studenti delle elementari. Tsukimoto – l’impassibile ragazzo con gli occhiali, descritto come un robot da tutti quelli che lo conoscono – gioca “per ammazzare il tempo”; Hoshino – l’appassionato e carismatico ‘eroe’ che Tsukimoto idolatrava durante la loro infanzia – gioca perché “ama il ping pong e odia perdere”. Come sarà il trattamento riservato a questi due da parte del freddo e crudele mondo delle competizioni sportive? E che cosa accadrà al loro inevitabile scontro come contendenti per il trofeo singolo del liceo maschile? Adattato in un lungometraggio da Fumihiko Sori nel 2002.

#DRCL – Midnight Children

di Shin’ichi Sakamoto

2 volumi – SERIE IN CORSO

Rivisitazione in chiave manga del “Dracula” di Bram Stoker.

Choujin X

di Sui Ishida

4 volumi – SERIE IN CORSO

Lo studente Tokio Kurohara lavora al fianco del suo amico d’infanzia Azuma Higashi per combattere le ingiustizie che hanno luogo nella loro città. A differenza di Tokio, Azuma è fisicamente capace di lottare contro i delinquenti comuni, ma ci sono degli avversari che nemmeno lui è in grado di combattere: i Choujin, esseri umani dai poteri soprannaturali. Un giorno, durante uno scontro contro un delinquente, i due si iniettano una droga che consente la trasformazione in Choujin. Mentre sembra che la droga non faccia effetto su Azuma, a Tokio spunta un becco. Temendo di essere visto, il ragazzo deve capire come celare la sua nuova identità. Ma qualcuno ha scoperto il segreto dei due amici…

Devil Lady

di Go Nagai

9 volumi – SERIE COMPLETA

Cosa succederebbe se Devilman non fosse un uomo ma una donna? Una vicenda che sembra partire da diverse premesse, ma che a poco a poco diventa la saga dove conflusicono “Devilman” e “Mao Dante”… Jun Fudo è un insegnante giapponese, suo malgrado dotata di uno spaventoso segreto: può trasformarsi nella mostruosa Devillady. A coordinare le sue operazioni c’è l’enigmatica Ran Asuka, direttrice dell’organizzazione paramilitare segreta Human Alliance. Compito dell’organizzazione è combattere i Devil Beast, orribili creature che si risvegliano all’interno dei corpi di alcuni esseri umani, rendendoli demoni bramosi di soddisfare i propri istinti di morte e distruzione.

The Crater – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

2 volumi

Raccolta di storie brevi, tutte con un messaggio o una morale di fondo.

Atom Cat – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

VOLUME UNICO