Ecco gli annunci Star Comics del 30 ottobre da Lucca Comics and Games 2022: si tratta di 4 novità fra cui un webcomic cinese e tre manga dedicati ai lettori e alle lettrici più romantiche.

HERE U ARE

di D. Jun

4 volumi, concluso

In fumetteria, libreria e store online

Primavera 2023

(cover provvisoria)

Yu Yang è uno studente amichevole e sicuro di sé ed è fra i responsabili dell’accoglienza delle nuove matricole del suo campus. Un giorno si ritrova a dare il benvenuto ai nuovi studenti arrivati, fra cui c’è anche Li Huan, un ragazzo dall’atteggiamento piuttosto schivo… Come si evolverà la relazione fra i due? A grande, grandissima richiesta, arriva uno dei webcomic cinesi di maggiore successo, divenuto in breve tempo un vero e proprio fenomeno mondiale! Un Boys’ Love emozionante, in grado di trattare con estrema sensibilità le tematiche LGBTIQ+. Star Comics curerà interamente l’edizione cartacea della serie, che sarà costituita da 4 volumi totali, in stretta collaborazione con l’autore e l’editore cinese.

LULLABY OF THE DAWN

di Ichika Yuno

3 volumi, in corso

Inverno 2023

In fumetteria, libreria e store online

(cover provvisoria)

Elva è il kannagi, il medium predestinato a proteggere il villaggio dai misteriosi mostri che emergono dalle acque del mare. La sua è una vita solitaria, fatta di dure battaglie e di un corpo “maledetto” che non accenna a invecchiare. Una notte, Elva salva dai mostri del mare il giovane Alto, un bambino del villaggio gentile e solare, il quale decide di liberare il kannagi dal suo triste destino e di restargli accanto per sempre. Comincia così la strana convivenza dei due. Passano 8 anni ed Elva, destinato a pochi altri anni di vita, è ancora vivo e il suo corpo sembra stranamente recuperare vigore… che sia merito di Alto? L’opera di debutto di Ichika Yuno, che ha conquistato i lettori giapponesi, vincendo il primo premio ai BL ChilChil Awards 2022, arriva finalmente in Italia! Un’opera originale e accattivante, attesissima da tutti i fan del Boys’ Love!

KING’S BEAST

di Rei Toma

10 volumi, in corso

In fumetteria, libreria e store online

Estate 2023

(cover provvisoria)

In un regno fantastico esistono creature chiamate ajin, a metà tra esseri umani e bestie. Gli ajin sono ridotti in schiavitù: i maschi devono unirsi all’esercito e le femmine vengono impiegate come prostitute. Quegli ajin che manifestano abilità speciali sono inviati al palazzo reale come servitori e guardie per i nobili, e spesso cadono vittima di macchinazioni e intrighi di corte. Sogetsu era uno di loro e sua sorella gemella Rangetsu non riesce a darsi pace: decide di fingersi uomo e diventare un servitore del vecchio padrone di suo fratello, il principe Tenyou. Nella sua ricerca di vendetta, Rangetsu dovrà destreggiarsi tra gli insidiosi complotti di palazzo se spera di sopravvivere! Il nuovo manga di Rei Toma, autrice di Down of the Arcana, getta il lettore in un mondo fantasy insidioso e percorso da una fitta rete di trame politiche.

PROMISE CINDERELLA

di Oreco Tachibana

16 volumi, concluso

Estate 2023

In fumetteria, libreria e store online

(cover provvisoria)

Hayame Kusaragi è una casalinga dal carattere forte e risoluto, che conduce una vita assolutamente ordinaria. Quando decide di affrontare a viso aperto il marito che la tradisce, lui chiede immediatamente il divorzio. Hayame si ritrova così senza casa o risorse economiche, costretta a vivere in un parco. Qui incontra Issei Kataoka, un liceale di buona famiglia con l’hobby di tormentare gli altri, soprattutto quelli che sono interessati al suo denaro. Quando l’orgogliosa Hayame rifiuta i suoi soldi, il ragazzo le fa una seconda offerta… Come evolverà il rapporto tra due persone così diverse? Arriva il fortunato manga sentimentale di Oreco Tachibana, che ha dato origine alla serie TV disponibile su Viki Rakuten! Preparatevi a un’esilarante storia, ricca di risate, gag, bisticci e… dolcezza!