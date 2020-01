Gli occhi e il buio: Sergio Bonelli Editore presenta un’edizione speciale!

Sergio Bonelli Editore ha presentato ufficialmente – attraverso un comunicato – la sua prima novità per il 2020. Si tratta, senza girare intorno con moltissime parole, al capolavoro di Simeoni in un’edizione del tutto rivisitata, dal suo stesso autore. Il suo nome è Gli Occhi e il Buio.

Gli appassionati di Gigi Simeoni potranno prendere in mano una nuova edizione di Gli Occhi e il Buio, un fumetto che mescola sapientemente la ricostruzione storica al thriller in costume, l’horror psicologico al romanzo d’appendice, che conduce verso un finale del tutto sconvolgente, inedito e imprevedibile agli occhi dei lettori.

Come se non bastasse, l’intero volume è arricchito da un’introduzione firmata da Giulio Quintavalli, ovvero l’Ispettore Superiore Ufficio Storico della Polizia di Stato, e dalla postfazione creata dallo stesso autore del fumetto.

La nuova edizione de Gli Occhi e il Buio compirà il suo debutto ufficiale il prossimo 16 gennaio in tutto le migliori librerie e fumetterie del Bel Paese. Naturalmente, non mancheranno i vari negozi e-commerce in cui potete aggiudicarvi una copia del volume. Il prezzo consigliato è di 20 euro.