Gli Oscar 2021 saranno trasmessi in diretta e in presenza

Gli Oscar 2021 si faranno in presenza con la consueta diretta televisiva. La notizia è stata diffusa da Variety (leggi qui), che ha raccolto le dichiarazioni di un portavoce dell’Academy e del network ABC, l’emittente statunitense incaricata di trasmettere la diretta dell’evento.

L’edizione 2021 sarà ricordata a lungo per via della sua organizzazione, che ha dovuto adeguarsi ad una pandemia in grado di paralizzare l’intera industria cinematografica. Con le sale cinematografiche chiuse, le produzioni interrotte e le distribuzioni rimandate a data da destinarsi o migrate sulle diverse piattaforme di streaming, l’Academy ha deciso di estendere le tempistiche di ammissibilità (dal 31 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021) e ammettere anche i film che si sono visti costretti a debuttare sulle piattaforme di streaming.

Niente cerimonie virtuali su Zoom o piattaforme simili quindi, come avvenuto ad in parte per gli Emmy dello scorso settembre. L’evento più importante per l’industria del cinema occidentale avrà luogo come sempre presso lo storico Dolby Theatre di Los Angeles, sebbene in una data insolita. La cerimonia degli oscar del 2021 si terrà il prossimo 25 aprile.

Per quello che riguarda le nominations per l’edizione 2021 occorrerà attende il prossimo 15 marzo 2021.

Lo spostamento di data (solitamente la cerimonia aveva luogo tra fine febbraio e l’inizio di marzo) secondo le fonti interne agli Oscar dovrebbe così assecondare la graduale riapertura delle sale e permettere a più pellicole di partecipare alla celebrazione annuale dei migliori film dell’anno.

Allo stato attuale della pandemia e viste i protocolli restrittivi sugli eventi, la decisione di pianificare un evento live riserverà agli organizzatori diverse incognite, stante i protocolli sanitari attuali e le previsioni sull’andamento della pandemia dei prossimi mesi. Al momento infatti non è stato comunicato, ad esempio, quante persone potranno accedere all’interno del teatro, che in condizioni normali può accogliere 3.400 persone.