Go FeST!: parte oggi il palco virtuale sulle Serie Tv

Parte dalle 10:00 di stamattina fino alle 20:30 il primo appuntamento con il Go FeST!, il più importante evento virtuale dedicato alla serie televisive, creato da FeST – Il Festival delle Serie Tv in collaborazione con Tlon.

Per allietare le complesse giornate in cui sono attualmente intrappolati gli appassionati seriali, il Go FeST! proporrà un doppio palco virtuale, tra dirette sul sito ed i live sul proprio canale Instagram, affrontando una ridda di tematiche trasversali legate al mondo degli show televisivi.

Giornalisti, influencer e attori si alterneranno nelle dirette del Virtual Stage assieme a numerosi musicisti come Giuliano Sangiorgi, Arisa e Thony che interpreteranno le theme song o le sigle delle serie Tv più amate.

Secondo il calendario, saranno ben 15 gli incontri previsti come l’attesa diretta alle 11:30 con Zerocalcare, ideatore dell’ironica instant-serie sulla quarantena “Rebibbia Quarantine“, l’appuntamento delle 12:30 dedicato allo screenwriting con Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli e quello delle 13:00 sulla rappresentazione della comunità LGBTQIA+ in televisione e della disabilità all’interno dei racconti seriali alle 16:00.

Impossibile elencare tutti gli ospiti presenti online, come ad esempio Silvio Orlando, uno dei protagonisti della serie Sky The New Pope, l’attrice Coco Rebecca Edogamhe della nuova serie Netflix Summertime e il regista e sceneggiatore Ludovico Bessegato di SKAM Italia mentre Michela Giraud e Edoardo Ferrario di Comedy Central di ViacomCBS Networks Italia saranno invece presenti durante la diretta delle 17:00 dedicata alle stand-up comedy.

Il programma completo lo trovate qui.

Tra i partner che parteciperanno al progetto è doveroso citare Audible, società Amazon leader nel settore dell’audio entertainment che con Matteo Caccia e Pablo Trincia guiderà oggi il panel delle 15:30 dedicato al true crime nel podcasting e NeN, il primo fornitore di energia 100% nativamente digitale e 100% green sul mercato italiano che cercherà di approfondire invece la questione dell’impatto energetico all’interno dei progetti televisivi.

Marina Pierri, co-ideatrice e direttrice artistica di Go FeST!, ci ha tenuto a sottolineare che l’obiettivo di questo Festival virtuale sulle serie Tv non sarà solamente quello di intrattenere il pubblico attraverso una nuova forma di socialità ma anche di promuovere “Indifesa”, la campagna di Terre des Hommes per la protezione dei diritti delle bambine e delle ragazze in Italia e nel mondo:

Si parla spesso -oggi più che mai- di serie Tv come forma di evasione ma le narrative pensate per i piccoli schermi possono, invece, aiutarci a riflettere sulle molte sfaccettature e complessità della realtà.