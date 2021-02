Goblin Slayer – annunciata la Stagione 2

Attraverso i suoi canali ufficiali l’etichetta GA Bunko ha ufficialmente annunciato l’arrivo della Stagione 2 di Goblin Slayer, fortunatissimo adattamento anime dei light novel fantasy omonimi di Kumo Kagyu e Noboru Kannatuki in corso di pubblicazione dal 15 Febbraio 2016 per l’etichetta GA Bunko di Softbank Creative.

L’annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione della prima visual, eccovela:

Goblin Slayer – l’anime, il manga e l’arrivo in Italia

Come appena detto, Goblin Slayer nasce come serie di light novel fantasy che hanno dato vita a diversi adattamenti manga anche spin-off (Gaiden e Brand New Day). Il manga scritto e disegnato da Kousuke Kurose è pubblicato in Italia da J-Pop mentre le light novel stesse sono per il momento ancora inedite.

Goblin Slayer è stato adattato anche in un anime da 12 episodi dallo Studio White Fox (Akame ga Kill!, Re:Zero). L’anime è stato diretto da Takaharu Ozaki (Persona 5 the Animation – The Day Breakers, Girls’ Last Tour) con sceneggiature stese da Hideyuki Kurata (Read or Die, Made in Abyss) e Yousuke Kuroda (My Hero Academia).

A questa prima stagione segue poi il lungometraggio Goblin Slayer – Goblin’s Crown.

In Italia la prima stagione di Goblin Slayer è stata trasmessa in simulcast gratuito su VVVVID; da Gennaio è disponibile anche nella edizione doppiata in Italiano, sia su VVVVID sia su Amazon Prime Video, e uscirà in home video grazie a Dynit a Febbraio.

Goblin Slayer – Goblin’s Crown arriverà invece a febbraio su Amazon Prime Video.

Eccovi una breve sinossi della serie:

Una giovane chierica si unisce a un gruppo di avventurieri inesperti intenzionati a sterminare un gruppo di goblin, creature che vivono nelle caverne e considerate molto deboli. Vengono però sconfitti e la fine che li aspetta è orribile. Fortunatamente la ragazza viene salvate da Goblin Slayer, un esperto nell’uccisione dei goblin e appartenente a uno dei gradi più alti degli avventurieri, che non dimostra nessuna pietà verso il nemico.