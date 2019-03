Godzilla II: King of the Monsters si rivela in un nuovo trailer

Warner Bros. ha rivelato un nuovo ed entusiasmante trailer dedicato a Godzilla II: King of the Monsters, nuovo film del MonsterVerse.

Il trailer, da quello che potete vedere qui sotto, mostra una sequenza di battaglie senza esclusione di colpi, portando una storia ambientata cinque anni dopo la precedente pellicola.

In questa storia vedremo l’agenzia cripto-zoologica Monarch impegnati a cercare un modo per sconfiggere le tre super-specie, Mothra, Rodan e Ghidorah. Dietro alla regia avremo Dougherty, mentre la sceneggiatura sarà scritta dallo stesso in collaborazione con Zach Shields.

Il film è stato prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Brian Rogers, Thomas Tull e Jon Jashni, con Zach Shields, Barry H. Waldman, Dan Lin, Roy Lee, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira come produttori esecutivi, e coprodotto da Alexandra Mendes e Jay Ashenfelter della Legendary.

Nel cast abbiamo Vera Farmiga (Up in the Air), Ken Watanabe (The Last Samurai) e Sally Hawkins (Blue Jasmine), entrambi impegnati nel loro ruolo già assunto nel passato “Godzilla”. Tra le new entry spiccano Kyle Chandler (The Wolf of Wall Street), Millie Bobby Brown (Stranger Things) al suo debutto al cinema, Bradley Whitford (Get Out), Thomas Middleditch ( Silicon Valley), Charles Dance (Game of Thrones), O’Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Aisha Hinds (Star Trek Into Darkness) e la candidata ai Golden Globe Zhang Ziyi (Memorie di una Geisha).

Dietro la cinepresa, il team creativo di Dougherty include il direttore della fotografia Lawrence Sher, nel cui curriculum troviamo film come “War Dogs” e “Godzilla”, del quale ha curato anche la fotografia aggiunta; lo scenografo Scott Chambliss (“Guardians of the Galaxy Vol. 2”, “Star Trek Into Darkness”); i montatori Roger Barton (“Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, i film di “Transformers”), il candidato all’Oscar® Richard Pearson (“United 93”, “Kong: Skull Island”) e Bob Ducsay (“Godzilla”, “Star Wars: The Last Jedi”); la costumista Louise Mingenbach (i film di “X-Men” e “Hangover”); e il supervisore agli effetti visivi premio Oscar® Guillaume Rocheron (“Godzilla” “Ghost in the Shell”, e parte della squadra premio Oscar di “Life of Pi”).

Godzilla II: King of the Monsters arriverà in Italia il 30 maggio 2019, un giorno prima dell’uscita americana.