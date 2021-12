RW Goen annuncia quattro nuovi manga

La casa editrice Goen ha annunciato quattro nuovi manga. Vediamoli insieme.

COLPO MORTALE Vol. 1 [di 7]

Autori: NAGAI Yoshio, MATSUMOTO Jiro

13×18, B+sc, 192 pp, b/n + col.

Seinen/Action/Storico

€ 6,95

SWAN – IL CIGNO Vol. 1 [di 12]

Autore: ARIYOSHI Kyouko

15×21, B+sc, 400 pp, b/n

Shojo/Drama/Romantico

€ 12,50

Masumi è una ragazza solare che vive nella periferia di Hokkaio, assieme al padre scultore. La sua testa, però, è tutta dedicate al balletto, e lei sogna di diventare una grande ballerina come la defunta madre. Ma non è facile studiare balletto in un paesino dove gli animali della fattoria tendono a interrompere le lezioni di ballo. Ma la ragazza non demorde e decide di trasferirsi a Tokyo per incontrare il famosissimo ballerino russo Alexei Sergeiev. Anche se i biglietti sono esauriti, Masumi prova a entrare dietro le quinte… Uno dei grandi capolavori dei manga in un’edizione straordinaria.

IL LORO ULTIMO VIAGGIO Vol. 1 [di 6]

Autore: TSUKUMIZU

12,2×17,8, B+sc, 192 pp, b/n +col.

Seinen/Drama/Avventura

€ 6,95

La civiltà umana si è estinta, ma Chito e Yuri sono ancora vive. A bordo della loro amata moto Kettenkrad vagano attraverso le rovine del mondo passato. Giorno dopo giorno, senza speranza per il futuro, cercano solo il prossimo pasto e abbastanza carburante per poter proseguire. Ma almeno, fino a che sono insieme, una flebile luce illumina la loro oscura esistenza. Che sia mentre sorseggiano una zuppa calda o mentre cercano pezzi di ricambio. Per queste due ragazze, in un mondo senza più nulla, le esperienze e si sentimenti che condividono danno loro una ragione per andare avanti… Il celebrato manga vincitore del Won Seiun Award nel 2019 come Best Comic esordisce sotto l’etichetta Goen.