I robot vantano nel mondo un altissimo numero di appassionati grazie anche alle produzioni anime Giapponesi che negli ultimi 40 anni hanno letteralmente creato delle vere e proprie icono di genere. Dal punto di vista territoriale, il Giappone è dunque anche la meta turistica preferita da tutti gli appassionati che vogliono immergersi all’interno di questo fantastico mondo fatto di storia e tecnologia avanzata. Vi ricordiamo infatti che il Giappone ospita un Gundam gigante alto circa una ventina di metri. Tuttavia, secondo quanto riportato proprio per il piacere dei fan, l’Arabia Saudita ha eretto una nuova statua dedicata a Goldrake alta più di 33 metri, una statua da Guinness World Record! Scopriamo insieme maggiori dettagli di questa nuova attrazione che siamo certi porterà in loco numerosi turisti.

Dopo il suo debutto nel lontano 1975, Goldrake è arrivato con una statua a grandezza naturale, in Arabia Saudita! La notizia è stata divulgata anche tramite la compagnia Manga Productions, che ha concesso in licenza l’amato personaggio anime.

Di seguito condividiamo con voi le parole di Essam Bukhary, CEO di Manga Productions, circa l’importante riconoscimento del Guinness World Record.

Poiché gli anime sono un mezzo così efficace per rinvigorire eventi e destinazioni turistiche sia per i turisti nazionali che internazionali, abbiamo deciso di utilizzare la popolarità diffusa di UFO Robot Goldrake per migliorare tutte le forme di intrattenimento. La statua più grande del mondo era un buon punto di partenza. Poiché questo progetto è una pietra miliare così importante per l’attività di Manga Productions, volevamo davvero creare un’esperienza di intrattenimento senza precedenti per tutti i fan attraverso questa partnership. Abbiamo collaborato con diverse società giapponesi in passato e ci piacerebbe farlo di nuovo.