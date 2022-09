Manga Productions è lieta di annunciare il lancio di un nuovo progetto per Goldrake, la serie che fu lanciata il 5 ottobre 1975, dal nome di PROJECT G. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Project G: il progetto Manga Productions dedicato a Goldrake

Il popolare personaggio Goldrake è stato mostrato sugli schermi di Riyadh Boulevard e in concomitanza con l’evento, Manga Productions ha annunciato che talenti regionali e internazionali avranno l’opportunità di contribuire a questa partnership con una competizione globale.

Foto: ©Go Nagai/Dinamic Planning

Nello specifico, il concorso consentirà a tutti i partecipanti la possibilità di progettare i veicoli UFO ostili noti come Golgoth. Si tratta dunque di un’esperienza unica a livello di produzione giapponese, che fornirà la possibilità di vincere un premio per i primi tre classificati.

Le dichiarazioni

Il creatore di Goldrake ha invitato il pubblico a partecipare:

Sono lieto di riprendere Goldrake. Non vedevo l’ora di farlo da molto tempo. Inoltre, sono lieto di annunciare questa partnership con Manga Productions, dove i migliori esperti giapponesi e fan si riuniranno per creare qualcosa di grande; stay tuned.

Il CEO di Manga Productions, Dr. Essam Bukhary, ha dichiarato:

Siamo lieti di annunciare oggi questa partnership con il Giappone su “Goldrake”, senza precedenti, che ha ispirato generazioni per oltre 40 anni verso un pubblico regionale e internazionale. Manga Productions ha esperienze di successo nella co-produzione, culminate nella fiducia verso parti esterne, ha registrato molteplici successi ed è stato accolto dal pubblico arabo e internazionale. Questa partnership commerciale sul nuovo progetto “Goldrake” è un salto di qualità nel campo del business per Manga Productions. Attraverso il concorso che abbiamo presentato, consentiremo a un pubblico arabo e internazionale di talento di partecipare a questo progetto.

Tra le curiosità, in Francia l’anime è stato presentato per la prima volta nel 1978. Esso ha contribuito ad aumentare la popolarità dell’intero settore all’interno del paese e proprio per questo motivo l’editore francese Microids e Dynamic Planning hanno recentemente annunciato un gioco d’azione.

Nell’attesa di scoprire ulteriori informazioni a riguardo, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti. E voi, siete appassionati anche dei Transformers? Non perdetevi allora il nostro approfondimento!