Gossip Girl, anteprima del reboot per HBO Max

HBO Max ha un bel po’ di titoli in arrivo per il prossimo anno, tra l’intera lista dei film Warner Bros. del 2021 e un numero sempre crescente di serie originali e film, tra cui il tanto chiacchierato reboot di Gossip Girl.

La famosa serie targata CW è, infatti, destinata ad essere rigirata ed ambientata ai giorni nostri. Dopo tanti dibattiti online finalmente HBO ha permesso ai fan di dare un primo sguardo a ciò che succederà in questo reboot di Gossip Girl. In un nuovo trailer che illustra la lista di prodotti in arrivo su HBO Max nel 2021-2022, possiamo vedere, in uno spezzone che compare circa al minuto 0.30 del video, i nuovi studenti delle scuole private che si riuniscono, con una buona dose di stile, sui gradini del Metropolitan Museum di New York.

Il revival di Gossip Girl sarà ambientato otto anni dopo la conclusione della serie originale, un nuovo cast di studenti privati di Manhattan prenderà il comando sotto l’occhio vigile di Gossip Girl, dimostrando quanto i social media, e lo stesso paesaggio di New York, siano cambiati negli anni successivi. La serie dovrebbe essere ambientata nello stesso universo della serie originale, ma seguendo personaggi completamente diversi.

La nuova serie di Gossip Girl sarà interpretata da Emily Alyn Lind (The Babysitter), Whitney Peak (Chilling Adventures of Sabrina), Eli Brown (Pretty Little Liars: The Perfectionists) Johnathan Fernandez (Younger), Jason Gotay (Peter Pan Live!), Tavi Gevinson (Scream Queens), Thomas Doherty (Descendants 2) Adam Chanler-Berat (The Good Wife), Zión Moreno (Control Z), Savannah Smith, Jordan Alexander (Sacred Lies)Evan Mock e Laura Benanti (Supergirl). Kristen Bell dovrebbe fare il suo ritorno nei panni della voce narrante della serie, e i primi due episodi saranno diretti da Karena Evans.