Attraverso una nota stampa congiunta appena diramata, il sindaco di Philadelphia Jim Kenney, i Philadelphia Eagles, il Philadelphia Convention and Visitors Bureau, PHL Sports e la WW hanno annunciato che WrestleMania 40 si terrà sabato 6 e domenica 7 aprile 2024 al Lincoln Financial Field di Philadelphia.

Leggi anche: WrestleMania, storia e curiosità dell’evento WWE più importante dell’anno

WrestleMania 40 si terrà a Philadelphia

Negli ultimi dieci anni, WrestleMania ha generato un impatto economico cumulativo di oltre 1,25 miliardi di dollari per le città che hanno ospitato l’evento. Lo scorso aprile, 156.352 fan provenienti da 50 Stati USA e 53 Paesi hanno assistito a WrestleMania all’AT&T Stadium, generando un indotto economico record di 206,5 milioni di dollari per la regione di Dallas/Arlington.

Philadelphia è stato un mercato importantissimo per il mondo del Wrestling, avendo dato i natali alla Extreme Championship Wrestling di Paul Heyman e a molte altre federazioni indipendenti. Quella di WrestleMania sarà una celebrazione che durerà una settimana: oltre al grande evento, infatti, ci saranno SmackDown, la Hall of Fame e Raw al Wells Fargo Center.

Senza contare anche altri eventi per i fan al Pennsylvania Convention Center ed eventi di sensibilizzazione della comunità, tra cui visite agli ospedali e raduni per la prevenzione del bullismo Be a STAR, con l’obiettivo di dare un contributo alla regione locale.

“I Philadelphia Eagles sono felicissimi di collaborare con la WWE in occasione del tanto atteso ritorno di WrestleMania a Philadelphia nel 2024”, ha dichiarato Don Smolenski, presidente dei Philadelphia Eagles e presidente del PHL Sports. “Siamo entusiasti di contribuire a presentare l’evento più iconico del settore di fronte a un pubblico globale e non vediamo l’ora di offrire ai fan della WWE presenti un’esperienza di prima classe al Lincoln Financial Field”.

“A nome della WWE, siamo contentissimi di riportare WrestleMania nella città dell’amore fraterno”, ha dichiarato John Saboor, il WWE Executive Vice President of Special Events. “Ringraziamo tutti i nostri partner locali che hanno contribuito in modo determinante alla realizzazione di questo atteso ritorno”. Ulteriori informazioni su WrestleMania al Lincoln Financial Field saranno annunciate prossimamente.