Grant Morrison sempre più lontano dalla DC

Intervistato da TechRadar, il vulcanico e geniale autore scozzese Grant Morrison, attualmente legato con un contratto in esclusiva alla DC e impegnato su The Green Lantern, ha confermato di aver accantonato i piani per un graphic novel sequel del suo seminale lavoro del 1989 Arkham Asylum.

Morrison ha spiegato che aveva scritto una bozza di circa 26 pagine che aveva ripreso in mano dopo aver completato la storia breve che comparirà sull’albo celebrativo Detective Comics #1027 in uscita fra poco negli Stati Uniti. Purtroppo però i sempre più pressanti impegni legati al mondo della televisione lo hanno costretto a chiuderla per il momento nel cassetto; Morrison ha descritto la bozza come estremamente diversa dalle atmosfere di Arkham Asylum e invece molto vicina ad alcune cose di Philip K. Dick.

Grant Morrison ha recentemente scritto la serie TV Brave New World per Peacock/Sky One e sta lavorando al progetto multimediale, che comprende anche un graphic novel, Proctor Valley Road per NBCUniversal.

Grant Morrison e il sequel di Arkham Asylum

Il fantomatico sequel di Arkham Asylum fu annunciato al San Diego Comic-con del 2017 e avrebbe visto Grant Morrison fare coppia con il disegnatore Chris Burnham (Batman, Inc.) per raccontare ancora una volta un futuro in cui Damien Wayne era diventato Batman come accaduto, durante la sua run sul personaggio, in Batman #666.

Grant Morrison e il divorzio dalla DC?

Questa notizia giunge quasi a corroborare alcune voci che vedrebbero la DC in pieno rinnovamento del suo parco autori. Nello specifico si parla di una profonda revisione di tutti i contratti con cui la casa editrice si legava in esclusiva a un autore. In tal senso i nomi in procinto di prendere questo importante status, soprattutto a livello economico, sono Grant Morrison che una volta completato il lavoro su The Green Lantern sarebbe lasciato libero; Tom King a cui non sarebbero stati assegnati altri progetti oltre le miniserie Strange Adventures e Rorschach; Dan Abnett, Scott Snyder e Geoff Johns.