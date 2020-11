Green Lantern – la serie TV sarà antologica?

C’è un cauto ottimismo intorno alla serie TV di Green Lantern complice anche le dichiarazioni che parlano di un budget molto cospicuo stanziato per la sua realizzazione e l’intenzione di riparare al passo falso fatto parecchi anni fa oramai con l’omonima pellicola con protagonista Ryan Reynolds.

Questo ottimismo si scontra però con le attese dei fan che hanno sin da subito manifestato la loro preoccupazione quando sono trapelati i primi dettagli che parlavano, fra le altre cose, di un cast tanto ricco quanto eterogeneo composto da diverse Lanterne Verdi fra cui Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz e Alan Scott (che a differenza della sua versione originale sarà gay come la sua controparte di Terra-2 versione New 52) mentre non si fa cenno né ad Hal Jordan né a John Stewart ovvero le due Lanterne Verdi più famose e riconoscibili. Dovrebbero comparire inoltre anche Sinestro, non è dato sapere se ancora come Lanterna Verde o come possessore dell’Anello Giallo, e Kilowog, il taurino sergente istruttore delle Lanterne, in più verranno introdotte nuove Lanterne nel Corpo create appositamente per la serie.

Nuove voci sembrano voler chiarire questa scelta così peculiare.

Green Lantern come serie antologica?

Sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi che Green Lantern si configuri come serie antologica che abbracci non solo diversi personaggi ma anche diversi periodi storici dagli anni ’40, dove protagonista sarebbe un Alan Scott che attraverso l’America, agli anni ’80 con Guy Gardner come protagonista oltre, ovviamente, a sequenze ambientate nello spazio.

A tal proposito sarebbe iniziato il casting anche per un personaggio femminile di colore, una aliena antropomorfa, di nome Bree Jarta di cui però non ci sono ulteriori dettagli se non che avrà “personalità multiple” ma il dettaglio potrebbe anche riferirsi a capacità mutaforma.

La serie TV

Green Lantern fu uno dei primi progetti annunciati da DC e HBO Max (insieme alla antologica Strange Adventures) e la sua portata fu subito definita spettacolare. Si parlò inoltre di un budget molto sostanzioso per la sua realizzazione perché sarebbe stata ambientata nello spazio in un modo mai visto prima in televisione.

Sarah Aubrey, Head of Original Content di HBO Max, si sbilanciò dicendo che la serie avrò coperto diversi decenni e si sarebbe concentrata sulla storie di due Lanterne terrestri e su Sinestro. In parte queste dichiarazioni sono state rispettate anche se si vocifera che la serie possa configurarsi come antologica ed avere semplicemente un filo conduttore rappresentato appunto dal Corpo delle Lanterne Verdi.

Gli altri progetti DC su HBO Max

Attualmente in fase di sviluppo per HBO ci sono molti progetti targati DC.

Eccoveli: