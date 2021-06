GTO: Paradise Lost sarà l’ultimo manga della serie di Great Teacher Onizuka

Tohru Fujisawa, il creatore del manga Great Teacher Onizuka, conosciuto anche come GTO, ha dichiarato nel programma Manganuma trasmesso lo scorso sabato, che GTO: Paradise Lost, attualmente in corso di pubblicazione, è destinata a essere “l’ultimo” manga della serie.

L’autore ha anche aggiunto che una volta finito GTO: Paradise Lost, tornerà su alcuni dei suoi manga incompiuti e che sta considerando la possibilità di continuarli in forme diverse, o con un protagonista diverso.

A proposito di GTO: Paradise Lost

Fujisawa ha lanciato GTO: Paradise Lost, uno spin-off del suo manga GTO (Great Teacher Onizuka), su Weekly Young Magazine nell’aprile 2014. Kodansha ha pubblicato il 15° volume del manga il 5 febbraio.

Crunchyroll in precedenza aveva distribuito il manga online, compresi gli ultimi capitoli, man mano che uscivano in Giappone, ma la società ha cessato il servizio nel 2018. Kodansha Comics pubblica anche il manga digitalmente in inglese mentre in Italia è in corso di pubblicazione per la Dynit.

GTO: il manga

Tōru Fujisawa ha pubblicato il manga Great Teacher Onizuka sulla rivista Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha tra il 1996 ed il 2002. Successivamente i capitoli sono stati raccolti in 25 tankōbon pubblicati tra il febbraio 1997 ed l’aprile 2002. I primi volumi sono stati resi disponibili in una versione bilingua da Kodansha.

Nonostante il suo passato da teppista, oggi Eikichi Ouzuka aspira a diventare il migliore insegnante del Giappone, ma tutta la scuola è pronta a scommettere contro di lui! Per il giovane professore comincia così una indimenticabile avventura tra colleghi frustrati, bulletti da castigare, genitori assenti e provocanti studentesse disposte a tutto per distruggerlo… o per conquistare il suo cuore!

L’edizione italiana è stata distribuita da Dynit dal 6 agosto 2003 al 26 ottobre 2005 per un totale di 25 volumi. A partire dal 2006, è stata messa in commercio l’edizione Big GTO che raggruppa in un unico volume due albi della versione originale giapponese.

Oltre alla serie principale e a GTO: Paradise Lost Fujisawa ha pubblicato molte serie spin-off tra cui GTO – Shonan 14 Days, ambientato durante le vacanze estive e che vede il ritorno di Eikichi a Shōnan per 14 giorni, GT-R in cui il protagonista è Ryuji Danma, Ino-Head Gargoyle, incentrato sul personaggio di Toshiyuki Saejima e nel 2014 ha iniziato la serializzazione di Shonan Seven con nuovi personaggi e nuove bande che dominano i luoghi della gioventù di Onizuka.

Il manga originale ha ispirato un anime televisivo, prodotto dalla Pierrot ed è andato in onda su Fuji Television dal 30 giugno 1999 al 17 settembre 2000 ed in seguito su Animax. In Italia è stato trasmesso su MTV dal 2002 al 2004, GXT da maggio 2005 e Cooltoon, in versione integrale, da febbraio 2008. L’anime è stato poi reso disponibile per la visione in streaming su internet sulle web tv on demand Popcorn TV a partire dal 20 dicembre 2010, e in seguito sull’altro portale VVVVID.

Inoltre la serie è uscita in VHS e successivamente in DVD, in entrambi i casi in versione integrale, per conto di Dynit nel 2003 e dal 2006 al 2007.

