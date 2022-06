Netflix ha annunciato attraverso un primo teaser un nuovo anime in arrivo sulla sua piattaforma che vede protagonista nientemeno che Gudetama il personaggio dei cartoni animati creato dalla Sanrio e facente parte della cultura kimo-kawaii e della cultura alimentare Giapponese. L’anime si intitola Gudetama: Un Nuovo viaggio. Di che cosa parla?

Il teaser di Gudetama: Un Nuovo viaggio

Gudetama: Un Nuovo viaggio (Gudetama: Haha wo Tazunete Donkurai) è una serie ibrida in live-action e CG basata sul famoso personaggio pigro di Sanrio, Gudetama. Quando poteremo vedere l’anime? Sebbene non abbiamo ancora una data precisa Netflix ha fatto sapere che distribuirà la serie in tutto il mondo nel corso dell’anno.

Chi è Gudetama? Si tratta di un personaggio creato nel 2014 da Sanrio, casa madre di Hello Kitty ed altri personaggi in stile kawaii, protagonista di alcuni cartoni animati e (in perfetto stile Sanrio) un numero sterminato di gadget che vanno dai prodotti di cancelleria agli articoli per la casa. Il suo nome si traduce come “uovo pigro” ed è la crasi delle parole gudegude (onomatopea giapponese utilizzata per indicare qualcosa di pigro) e tamago (uovo).

Netflix descrive la serie:

Un road movie letargico ed empatico sulla ricerca dei propri genitori, per tutti coloro che vogliono solo oziare! Rassegnato al fatto che finirà nel piatto di qualcuno, Gudetama vuole essere sempre pigro. Ma, trascinato dall’intraprendente e prepotente Shakipiyo, lascia il frigorifero e va in giro per il mondo. Insieme, questi opposti polari partono all’avventura per trovare la loro madre! Gudetama è entrato a far parte della popolare schiera di personaggi di Sanrio nel 2013. Sanrio descrive Gudetama come un uovo morto al mondo e completamente privo di motivazione. Indipendentemente dal metodo di cottura utilizzato, Gudetama non si smuove.

Qui sotto potete guardare il teaser di Gudetama: Un Nuovo viaggio:

Vi ricordiamo che il personaggio è apparso in diversi cortometraggi animati online. Il primo cortometraggio animato ha debuttato nel marzo 2014 e i cortometraggi hanno continuato ad essere trasmessi in televisione fino alla fine del 2020, l’ultima dei quali, Gudetama Freestyle, ha debuttato su YouTube nel gennaio 2021.