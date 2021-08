Gundam Breaker Battlogue: teaser e data della première

Il sito ufficiale del progetto Gundam Breaker Battlogue ha svelato il video promozionale, il cast, lo staff e la première della prima parte dell’anime, composta da sei episodi, che sarà il ottobre 2021, sul canale YouTube di Gundam in Giappone e su Gundam.info fuori dal Giappone.

Gundam Breaker Battlogue: tutto quello che sappiamo

Simile a Gundam Build Fighters e Gundam Build Divers, Gundam Breaker Battlogue non presenterà battaglie tra mobile suit, ma duelli virtuali utilizzando versioni modificate dei kit di modelli in plastica di Gundam reali, comunemente noti come “Gunpla”.

Questa la key visual:

Per quanto riguarda lo staff, Masami Obari (Gundam Build Fighters: Battlogue, Fatal Fury: The Motion Picture) sta dirigendo l’anime presso Sunrise, accreditata per la pianificazione e la produzione. Yūichirō Kitaoka e Sо̄ Mayumi stanno scrivendo la sceneggiatura. Kenichi Ohnuki (Golden Kamuy, Digimon Universe: Appli Monsters) e Shuri Toida (Gundam Build Divers Re:RISE) stanno disegnando i personaggi. Yuriko Chiba è accreditata come character designer di Gundam Breaker 3, e Taiki è accreditato come character designer di Gundam Breaker Mobile. I designer meccanici del progetto includono: Kunio Okawara, Kanetake Ebikawa, Kyōtarō Andō (Studio GS), Kyoryu Kuramo, Kyoshi Takigawa e Naohiro Washio.

Shinya Kusumegi (Gundam Build Divers Re:RISE) è il capo animatore dei mecha. Kenta Masuda (Absolute Duo) è il direttore artistico. Hiroyasu Kanemitsu è responsabile del design dei colori. Yūki Murozono è il direttore del CGI, Daichi Nogami (Gundam Build Fighters) è il direttore della fotografia e Yukiko Nojiri è il montatore. Jin Aketagawa (Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans) è il direttore del suono.

Il cast vede Yuka Iguchi come Misa Satsukino e Kensho Ono come Ryūsei Fudо̄:

Rie Takahashi è Sana Miyama, Yūki Ono è Toma Aizen e Tomokazu Sugita è Kadomatsu:

I mecha includono Gundam Helios, Blazing Gundam e Gundam Perfect Strike Freedom:

Abbiamo poi Gundam Live Lance, Heaven Gundam 00 Command Qan[T] e Gundam Barbataurus:

Il trailer, che potete guardare qui sotto, mostra i due nuovi Gundam usati dai nuovi eroi della serie, il primo dei quali è il Gundam Helios, che è nato da una combinazione di Destiny e Freedom Gundam della serie Mobile Suit Gundam SEED, così come alcune parti dei classici mobile suit degli anni ’90 come l’F91 Gundam e il Gundam Double X. Il secondo gunpla di punta della serie è il Blazing Gundam, che è una versione pesantemente modificata del Shining Gundam di Gundam, focalizzato sul combattimento ravvicinato. Il trailer introduce anche una nuova versione jet-black del Gundam Barbatos da Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans.

Recuperate il DVD di Mobile Suit Gundam Thunderbolt The Movie – December Sky disponibile su Amazon!