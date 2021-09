Gundam: in vendita le razioni di cibo del principato di Zeon

I fan di Gundam, e in particolare i simpatizzanti di Zeon, saranno felici di sapere che in Giappone sono state commercializzate le razioni di cibo che i soldati del Principato hanno a disposizione per rifocillarsi durante le operazioni militari.

Le razioni di cibo del principato di Zeon di Gundam

Il brand di Gundam è sicuramente noto per i suoi enormi robot da combattimento che gli schieramenti della serie pilotano nel corso delle innumerevoli serie, film, fumetti e videogiochi. Da qualche giorno, il marchio Gundam ha raggiunto anche i prodotti alimentari, mettendo in commercio delle repliche delle razioni di cibo del Principato di Zeon.

La confezione si presenta come una lattina con sopra l’effige di Zeon, e sono reperibili principalmente nelle vending machine collocate nel quartiere di Akihabara. Una volta aperta la lattina, il contenuto è quello che in Giappone viene chiamato kanpan, paragonabile alle nostre crocchette o a delle gallette, alimento che negli ultimi anni sta venendo consumato sempre di più in Giappone. Insieme ai kanpan, nelle lattine ci sono anche delle piccole caramelle trasparenti. Il prodotto è stato realizzato dalla Sanritsu Seika, azienda della prefettura Shizuoka della città di Hamamatsu, che non si trova molto lontano da dove si trovano le fabbriche che creano i celebri model kit della serie.

Proprio a proposito dei model kit, qualche giorno fa abbiamo visto Adam Savage di Mythbusters costruire per la prima volta uno dei modellini più iconici della serie, il Gundam RX-78-2, disponibile su Amazon.it sia in Perfect Grade oppure nella sua versione economica.

Avete già ceduto e state aspettando le vostre razioni di Zeon? Nell’attesa di ricevere il vostro ordine, perchè non recuperarvi anche i film e le serie animate di Gundam, così potrete (ri)guardarveli mentre sgranocchiate questi stuzzichini in tema.

Nel caso aveste intenzione di procurarvele, visto che le razioni di Zeon sono disponibili anche una scatola che contiene 10 lattine, ma avete paura che le tempistiche di arrivo possano far scadere il prodotto, state tranquilli perchè questo prodotto targato Gundam ha ben 5 anni di scadenza. Come se non bastasse, il messaggio sulla scatola parla chiaro: “Diventa cittadino o soldato di Zeon ricevendo questo pacco“. Potete ordinare la vostra scatola di razioni direttamente dal sito di Premium Bandai al prezzo di 7,344 yen (circa 56 euro).