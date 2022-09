In occasione della 50^ edizione del festival del fumetto di Angouleme, evento francese tutto dedicato all’universo fumettistico e affini in corso di svolgimento dal 25 al 29 gennaio 2023, arriverà direttamente dal Giappone uno degli autori manga più amati degli ultimi dieci anni, Hajime Isayama.

Hajime Isayama (L’Attacco dei Giganti) ospite alla 50^ edizione del festival di Angouleme

L’autore non ha bisogno di tante presentazioni: è la mente del best-seller Shingeki no Kyojin (L’Attacco dei Giganti) e si tratta della sua prima apparizione europea dal vivo. Inoltre sarà allestita una mostra artistica dedicata al manga in questione.

Il mangaka ha concluso la sua fortunata opera ad aprile 2021 per Kodansha e chissà che, per celebrare la sua presenza con gli appassionati, non si sbottonerà un po’ sul suo futuro professionale.

Il manga è edito in Italia interamente per Planet Manga, mentre, relativamente all’adattamento anime, è attesa, sempre per il 2023, la terza e ultima parte della Stagione Finale che accompagnerà la storia verso l’epilogo.

Il festival di Angouleme è uno dei più importanti al mondo legato al fumetto: si tratta infatti della terza fiera più grande al mondo dopo il Comiket di Tokyo e la nostra Lucca Comics and Games. In occasione dell’evento vengono anche assegnati i Grand Prix de la ville d’Angouleme ricevuti, fra gli altri, da Will Eisner (1975), Moebius (1981), Enki Bilal (1987), Robert Crumb e Albert Uderzo (1999), Joan Sfarr (2004) e Lewis Trondheim (2006), gli autori della saga de La Fortezza, Art Spiegelman (2011), i mangaka Akira Toriyama (2013), Katsuhiro Otomo (2015) e Rumiko Takashi (2019). L’unico italiano ad aver ricevuto questo premio fu Hugo Pratt, l’autore dei fumetti di Corto Maltese, nel 1988.

L’Attacco dei Giganti: manga e anime

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito interamente da Planet Manga con 34 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte ha esordito il 9 gennaio 2022 per concludersi il 3 aprile con 12 episodi ed è disponibile per la visione con sottotitoli in italiano su Cruchyroll. La terza parte della Stagione Finale arriverà nel 2023: