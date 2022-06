Ha riscosso grande successo l’operazione commerciale di Blumhouse di riportare in vita dopo anni il franchise di Halloween, pellicola cult uscita nel ’78, con nuove iterazioni cinematografiche. Dopo Halloween e Halloween Kills (qui la nostra recensione) la domanda dei fan è soltanto una: il nuovo capitolo potrebbe chiudere definitivamente la saga? A rispondere ci ha pensato il produttore Jason Blum.

Halloween potrebbe chiudere il franchise?

Intervistato ai microfoni di ScreenRant, il CEO di Blumhouse ha deciso di fare chiarezza sul futuro della saga, specificando che c’è un motivo ben preciso del perchè Halloween Ends sarà l’ultimo film: “Non abbiamo più diritti per fare altri film su Halloween quindi sì, sarà il nostro ultimo per quanto ci riguarda, ma non ho mai detto che sarà la fine dell’intero franchise. Soltanto Malek Akkad (il produttore) conosce il destino della saga, spetta a lui decidere”.

Sulla questione era intervenuto anche John Carpenter, creatore del franchise e adesso produttore dei nuovi film, spiegando come per lui Halloween Ends fosse davvero la fine della saga e che anche il regista David Gordon Green la pensava alla stessa maniera.

Il primo footage di Halloween Ends è stato mostrato mesi fa in occasione del CinemaCon e alcune scene lasciavano presagire una fine non del tutto positiva per il killer Michael Myers e per Laurie Strode, protagonista assoluta del franchise nuovamente interpretata da Jamie Lee Curtis.

Halloween Ends arriverà nelle sale americane il 14 ottobre. Torneranno nel cast Andi Matichak, Will Patton e Kyle Richards che riprenderanno i loro ruoli della nipote di Laurie, Allyson, del vice Frank Hawkins e Lindsey Wallace. Il nuovo capitolo della saga rappresenterà, dunque, la dodicesima versione in ordine cronologico del franchise horror. Una saga che sembra proprio non conoscere età.