Hannah John-Kamen (Ant-Man 2) sarà Red Sonja!

L’atteso reboot di Red Sonja, film incentrato sulla famosa guerriera dei fumetti, ha finalmente trovato la sua protagonista. Come annunciato in esclusiva da The Hollywood Reporter, a vestirne i panni sarà Hannah John-Kamen, nota per aver interpretato Ghost in Ant-Man & The Wasp.

Grandi elogi sul suo ingaggio sono arrivati anche dal regista Joey Soloway, che ha ritenuto l’attrice perfetta per trasporre sul grande schermo le qualità che hanno reso unica Red Sonja. Al momento il film non ha ancora una finestra di lancio stabilita.

Il debutto di Red Sonja nel mondo dei fumetti risale al 1973 nel numero #23 di Conan the Barbarian. Il personaggio ha poi subito un reboot nel 2013 per mano di Gail Simone, diventando una guerriera assetata di vendetta verso gli autori dell’assassinio della sua famiglia.

Red Sonja ebbe un primo, storico adattamento cinematografico nel 1985 con Brigitte Nielsen nei panni dell’eroina. Il film fu girato interamente in Italia e vide anche la partecipazione di Arnold Scharzenegger nei panni del guerriero Yado.

Per Hannah John-Kamen, invece, si tratta di un periodo abbastanza denso di impegni. L’attrice è apparsa nella serie Netflix The Stranger, in Ready Player One di Spielberg e in Tomb Raider assieme a Alicia Vikander. Di recente ha inoltre terminato le riprese del reboot di Resident Evil. Quello di Red Sonja sarà invece il primo, grande ruolo da solista.

Il reboot di Red Sonja era stato annunciato diversi anni fa e finalmente ci sono tutte le carte in regola per realizzarlo. La storia sarà scritta da Tasha Huo, showrunner e produttrice esecutiva della serie animata di Tomb Raider targata Netflix.

In attesa di nuove informazioni sul film con Hannah John-Kamen