Svelato il titolo del reboot di Resident Evil

I fan di Resident Evil saranno entusiasti di sapere che il nuovo film ha ufficialmente un titolo, Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Il reboot seguirà gli eventi dei primi due giochi della famosissima serie di videogiochi Capcom, stando a quanto riportato dal sito IGN. Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy e Claire Redfield, gli storici personaggi del videogame, saranno i protagonisti della storia del film la cui regia sarà affidata a Johannes Roberts .

Il regista ha recentemente dichiarato a IGN che questo ultimo film sarà molto diverso dai precedenti, asserendo che sarà un inizio completamente nuovo per il franchise. “Ovviamente, c’è il precedente franchise cinematografico di Resident Evil e questo film non ha nulla a che fare con i precedenti“, ha detto Roberts al canale SXSW. “È una storia delle origini completamente separata, basata sulle radici della serie di videogiochi e sul mondo dell’orrore. Non stiamo facendo un remake, lo stiamo andando in maniera completamente diversa. È stato un vero piacere ricevere le redini di un nuovo franchise, speriamo di fare un grande lavoro“, ha aggiunto il regista.

Per quanto riguarda il cast, sappiamo che prenderanno parte al progetto Chad Rook che interpreterà S.T.A.R.S. membro del team Richard Aiken. Rook sarà affiancato da Kaya Scodelario (Claire Redfield) Robbie Amell (Chris Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Tom Hopper (Albert Wesker) e Neal McDonough (William Birkin). È importante notare che questo film è completamente separato dal prossimo film CGI Resident Evil: Infinite Darkness.

Questa è sicuramente una grande notizia per i fan della serie di videogiochi che aspettavano da molto tempo un film sulle origini slegato dai film con protagonista Milla Jovovich.