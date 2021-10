Harley Quinn 3: il primo teaser della serie animata

Harley Quinn è certamente uno dei migliori show di HBO Max. Il prossimo anno debutterà Harley Quinn 3 dopo quelli che sembrano decenni. Confermata in occasione del ComicsPRO di fine febbraio la terza stagione dovrebbero debuttare alla fine del 2022.

Finalmente possiamo dare un’occhiata in anteprima alla nuova stagione grazie a un teaser, concesso niente poco di meno che dalla stessa di Harley, aiutata nell’impresa da King Shark.

Harley Quinn 3: il teaser della nuova stagione

Harley Quinn è la serie animata prodotta da Warner Bros. Animation, DC Entertainment, Yes, Norman Productions e da Ehsugadee Productions, basata sul personaggio di Harley Quinn ideato da Paul Dini e Bruce Timm. La prima stagione, composta da tredici episodi, ha debuttato sul servizio DC Universe il 29 novembre 2019 mentre la seconda stagione, con un numero uguale di episodi, ha debuttato con la puntata New Gotham il 3 aprile 2020 e si è conclusa con Something Borrowed, Something Green il 26 giugno 2020. Alla fine della seconda stagione Ivy, la quale ha potuto finalmente ignorare e mollare Kite Man, ha dichiarato i suoi sentimenti per Harley.

Da quello che possiamo vedere dal teaser di Harley Quinn 3, la prossima stagione esplorerà la relazione di Harley e Ivy, pronte a partire per il loro tour “Eat, Bang, and Kill”. In fondo lo avevano già rivelato gli showrunner Patrick Schumacker e Justin Halpern:

Trovo sia molto più interessante realizzare uno show su come queste diverse personalità si comportano in una relazione. E quali cose divertenti emergono da quella situazione? Quali influenze esterne possono rendere complicata la loro relazione senza che si debba pensare “Si lasceranno? Resteranno insieme?”.

Non solo. Il teaser ci mostra anche alcuni dei nostri personaggi secondari preferiti come Batman, Jim Gordon, Joker, Bane, Kite Man e altri con i nostri complici preferiti.

Qui sotto potete guardare il teaser:

ANIMATION TAKES FOREVER! In the meantime, enjoy my Season 3 teaser filled with gorgeous coloring book pages of me and Ives. #DCFanDome pic.twitter.com/72GBpPND3r — Harley Quinn (@dcharleyquinn) October 16, 2021

Vi ricordiamo che Harley e Poison Ivy sono doppiate rispettivamente da Kaley Cuoco e Lake Bell.

Gli altri personaggi sono King Shark, Clayface, Dr. Psycho e Jim Gordon. Amanda Waller è il nuovo volto. Bane ritorna per la terza stagione per cercare di vendicarsi di Harley.

