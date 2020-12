Harley Quinn – prime pagine della nuova serie regolare

Harley Quinn è fra le serie che verranno rilanciate a marzo alla fine dell’evento DC Future State e in senso alla nuova era editoriale DC denominata Infinite Frontier. Oltre ad avere un nuovo team creativo, composto dalla scrittrice Stephanie Phillips e dal disegnatore Riley Rossmo, la serie ripartirà anche da uno.

Poche ore fa sono trapelate le prime tavole del primo albo, eccovele:

Qualche giorno fa invece era stata diffusa la sinossi dell’albo che confermava il ritorno di Harley Quinn a Gotham dopo le vicende della Joker War. L’arlecchina del crimine è infatti decisa a fare ammenda dei suoi crimini passati ed aiutare la città a rialzarsi. Ma non tutti saranno contenti di ritrovarsi fra i piedi la “nuova” Harley!

Per questo rilancio il disegnatore Riley Rossmo (Martian Manhunter: Identità) ha anche disegnato un nuovo costume per il personaggio che riprende nei colori quello classico con cui venne presentata nel 1992.

Ricordiamo che Harley Quinn è anche protagonista della serie antologica Harley Quinn Black + White + Red e che la sua controparte cinematografica, interpretata a Margot Robbie, invece sarà protagonista di The Suicide Squad di James Gunn.

Con un albo one-shot di 64 intitolato DC’s Infinite Frontier #0, partirà a marzo negli Stati Uniti la nuova era editoriale DC.

La lista degli autori coinvolti in DC’s Infinite Frontier #0 fa davvero tremare i polsi: Joshua Williamson, Scott Snyder, James Tynion IV con John Timms, Brian Michael Bendis e David Marquez, Becky Cloonan, Michael W. Conrad con Alitha Martinez, Geoff Johns e Todd Nauck, Joshua Williamson e Alex Maleev, James Tynion IV e Jorge Jimenez e Phillip Kennedy Johnson con Jamal Igle.

Joshua Williamson, ex-scrittore di The Flash, ha commentato:

DC’s Infinite Frontier #0 è davvero un nuovo inizio per DC, un’era in cui tutto è possibile. Partiremo dalle conseguenze di Dark Nights: Death Metal e le combineremo con il meglio di quello che, come scrittori e disegnatori, amiamo per portare l’Universo DC in una direzione nuova ed entusiasmante. In questo albo ci saranno tante anteprime di storie che leggeremo in tutto il 2021 e misteri che si dipaneranno nei mesi a venire.