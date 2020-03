Harry Potter: da Warner Bros un prequel su Voldemort

Il prequel su Voldemort si farà, la saga di Harry Potter continuerà al cinema: lo annunciano le stesse fonti di We got tis covered che hanno fatto trapelare la notizia su Gaston.

Inoltre, sebbene non ci sia ancora nulla di certo, sembra anche che sia stato fatto il nome di un giovane attore già noto al pubblico: Noah Schnapp, il Will Byers di Stranger Things, ora sedicenne.

I fan di Harry Potter non ne hanno mai abbastanza: è per questo che nonostante gli incassi davvero poveri di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, la casa di produzione starebbe lavorando a questo nuovo progetto sulle origini di uno dei malvagi più affascinanti del panorama cinematografico. In più torneranno le lezioni di magia e i giovani maghi che hanno portato tanto successo alla saga.

Su Voldemort è già stato scritto molto, e già così c’è abbastanza materiale da tenere i fan sulle spine per questo prequel. Chissà che poi non sia un’altra scusa per espandere ancora l’universo magico del Wizarding World? Le premesse ci sono tutte: il bambino abbandonato dai genitori, la scoperta della magia e l’incontro con Silente già li conosciamo, quello che manca sono gli anni di Hogwarts, di cui si conosce solo la piccola parentesi legata alla Camera dei Segreti.

Vero è che prequel e spin-off, come dimostrato anche dalla saga di Animali Fantastici, sono un terreno spinoso, ma la fan base a cui poggiarsi c’è già e potrebbe essere davvero entusiasta. Voldemort infatti è un antagonista tipico: carismatico e folle al punto giusto, tanto da meritare l’amore incondizionato di tutta una fetta di appassionati, grazie anche all’interpretazione di Ralph Fiennes, che ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale, dando un volto concreto al male.

E se con questa notizia avete nostalgia delle avventure del maghetto potete guardare la maratona trasmessa in questi giorni su Italia1.