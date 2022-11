David Zaslav, il CEO di Warner Bros. Discovery, vuole “di più” a proposito del franchising di Harry Potter: proprio lui ha di recente menzionato la possibilità di espandere l’universo cinematografico assieme alla controversa autrice, JK Rowling.

Warner Bros. pronta ad accordarsi per nuovi contenuti su Harry Potter

Ci potrebbe essere davvero spazio per un altro titolo del franchising di Wizarding World? A quanto pare sì e la conferma arriva proprio direttamente dai piani alti della Warner Bros. Directory, che sembra intenzionata a prendere nuovi accordi con la Rowling a proposito di progetti futuri.

Dopo una lunga dichiarazione sull’importanza di franchise di alto livello, come i film della DC “Superman“, “Batman” e “Aquaman” o come “Il Signore degli Anelli“, “Il Trono di Spade” e “Sex and the City”. È stato durante questa conversazione che il CEO di WBD ha menzionato il suo interesse per “fare qualcosa a proposito di Harry Potter con JK in futuro“.

“Non abbiamo un film di ‘Superman’ da 13 anni. Non abbiamo fatto un film di “Harry Potter” in 15 anni. I film DC e i film di “Harry Potter” hanno fornito molti dei profitti della Warner Bros. Motion Pictures negli ultimi 25 anni. Quindi dobbiamo tornare con un focus sul franchise: prendiamo ad esempio quanto successo con ‘House of the Dragon’ di ‘Game of Thrones’. Se possiamo fare qualcosa con JK a proposito di “Harry Potter”, dobbiamo andare avanti.”

Al momento non ci sono risposte ufficiali da parte della Rowling sullo sviluppo di un altro film di “Harry Potter”, secondo una fonte.

Al momento, inoltre, non c’è nulla in “The Wizarding World” in sviluppo attivo presso la Warner Bros., inclusi sia il franchise di “Harry Potter” che di “Animali fantastici“.

Il contenuto della Warner Bros. pubblicato più di recente basato sull’universo creato dalla Rowling è stato il terzo film di Animali fantastici, “I segreti di Silente”, a luglio. Ciò è stato preceduto da una reunion speciale di “Harry Potter”, “Return to Hogwarts“, che è stata lanciata su HBO Max lo scorso dicembre.